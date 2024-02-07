Также представитель Сухопутных сил Илья Евлаш рассказал, как он относится к тем, кто ездит "волонтерить" на Мальдивы.

Капитан Илья Евлаш, представитель Сухопутных войск ВСУ рассказал, должны ли блогеры, активно занимающиеся волонтерством, идти в ТЦК, и объяснил свое отношение к тем блогерам, которые ездят "волонтерить" на Мальдивы.

По поводу ТЦК и потенциальной мобилизации Евлаш в интервью "Укринформу" отметил, что конечно, есть люди, которые занимаются масштабной волонтерской деятельностью, и тогда они, скорее всего, на своем месте.

"Если, например, какие-то блогеры делают достаточно много, они собирают на дроны, миллионы донатят, если они помогают постоянно, на связи с бригадами, - в принципе, я не против такого. Если они постоянно работают, то есть неважно, где ты, главное, что ты делаешь и насколько ты отдаешься. То есть, если он из своей гражданской жизни делает очень много, и реально это оправдывается также еще тем, что, например, он по тем или иным причинам, если уйдет, не может, окей", - замечает военный.

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В то же время, говорит он, многие инфлюенсеры воюют, и служба в армии их блогерской деятельности отнюдь не мешает.

"Если я блогер, я не иду в армию, потому что я блогер, я репосты делаю, это важно, конечно, но это не является основанием, ты репосты можешь делать так же, будучи в Вооруженных силах, это не является прямо такой причиной", - замечает Евлаш.

Что касается людей, которые ездят на отдых за границу, на те же Мальдивы, используя волонтерскую деятельность в качестве предлога, Евлаш выразил резкое возмущение.

"Сейчас не время для роскоши, сейчас время для того, чтобы затянуть пояса и делать максимум для того, чтобы удержать нашу страну, чтобы было куда возвращаться с этих Мальдив, и эти люди просто этого не понимают. И очень важно работать и доносить людям, что "come on", если они говорят, что мы устали от войны, то - а что мы скажем военным...", - отметил он

Он добавил, что даже большие донаты или волонтерство не являются оправданием, ведь есть много людей которые делают намного больше, и не считают, что им надо поехать отдохнуть. И это даже не сравнивая с бойцами на передовой, которые там "находятся в невыносимых условиях: в воде, в грязи, в холоде, которые замерзают там".

"А люди, которые считают, что они могут поехать на Мальдивы, где-то отдохнуть, – мне кажется, что это не совсем ок. Да, конечно, если ты не военный, гражданский, да, ты можешь себе позволить какую-то передышку, но на фоне смертей, тысяч погибших, разрушенных судеб, семей, этого всего, - это, мне кажется, не очень красиво выглядит", - отметил Евлаш.

Мобилизация блогеров и медийщиков

Ранее Богдан Климчук выразил мнение, что мобилизация таких инфлюенсеров как Сергей Стерненко, Сергей Притула, Тарас Чмут, Юрий Бутусов или Игорь Лаченков была бы хорошим примером для подражания.

В то же время бывший министр экономики и член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов комментируя предложение о мобилизацию блогеров, отметил, что возникает конфликт между эффективностью и справедливостью.

При этом он предложил подумать, где блогеры будут эффективнее, - на передовой в штурмовой бригаде, в штабе или в управлении бригадой.

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