Остальные или уже служат, или не подлежат призыву, забронированы или выехали из страны.

В Украине мобилизовать можно 5 миллионов мужчин. Такое число называет издание Texty.org.ua.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения в Украине проживало чуть менее 10,5 млн мужчин в возрасте от 18 до 59 лет. В этом числе не учтены жители временно оккупированного Крыма и частей Донецкой и Луганской области. Примечательно, что уже на этом этапе авторы материала закладывают "бешеную погрешность", поскольку последняя перепись населения в Украине проходила еще в 2001 году.

За границей сейчас находятся более 800 тысяч мужчин – большинство из них смогли покинуть страну, поскольку либо не достигли 18 лет, либо старше 60 лет. Также часть могла выехать из оккупации через территорию РФ. От мобилизационного резерва также отняли количество мужчин призывного возраста с инвалидностью, которых на сегодня в Украине более 1 млн.

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Еще около 125 мужчин занимаются уходом, 123 тысячи – многодетные отцы, и более 400 тысяч – студенты дневной формы обучения, которые имеют отсрочку от призыва. Из количества мобилизационного резерва также отняли ученых, преподавателей и учителей (около 107 тысяч человек).

Также не учитывали 528 тысяч забронированных мужчин, 26,6 тысяч заключенных и еще 707 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 26 лет.

"Сейчас призыву подлежат мужчины в возрасте от 27 лет. В целом имеем около 1,68 млн мужчин в возрасте от 18 до 26 лет. По нашим оценкам, от мобилизационного резерва нужно отнять чуть больше половины – 707 тыс. мужчин в возрасте 18-26 лет, не относящихся к другим группам, которые мы уже учитывали", – объясняет издание.

Отмечается, что от мобилизации также освобождены отцы, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет, усыновители, близкие родственники погибших в АТО (погибших около 4,5 тыс.). Однако точного количества лиц по этим категориям авторы материала не нашли.

Мобилизация в Украине

Сейчас в Верховной Раде продолжается работа над новым законопроектом о мобилизации. Его уже приняли в первом чтении, сейчас рассматриваются правки, которых подали около 4 тысяч.

Народный депутат и секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорит, что в парламенте его, вероятно, рассмотрят во второй половине марта.

Напомним, что несколько месяцев назад президент Зеленский заявлял, что военное командование обратилось к нему с предложением мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек.

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