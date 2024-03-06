В 2014 году было больше патриотизма, а сейчас мобилизация немного насильственная.

Мобилизация сегодня в армию существенно отличается от той, которая была в начале войны с Россией в 2014 году.

Об этом сказал военнослужащий 56 ОМПБр Вооруженных сил Украины Сергей Гнездилов (позывной Кум) в интервью "++ подкаст" "Громадському". В начале войны с Россией - в 2014 году он работал в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки и занимался мобилизацией. Во время полномасштабного вторжения он вернулся из Польши в Украину и воюет на фронте, командир подразделения.

По его словам, мобилизация в 2014 и в 2022-2024 годах очень сильно отличается. Он определенный период работал в ТЦК в 2014 году, а потом пошел в боевую бригаду.

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"В 2014 году были наработаны схемы как правильно мобилизовать, где брать мобилизационный ресурс. Сейчас немного другая война. Тогда также была война, но может патриотизма было больше и меньше людей тогда нужно было в армию. Тогда не было такой всеобщей войны", - отмечает Гнездилов.

По его словам, сегодня нужно гораздо больше людей мобилизовать. "Все те, кто хотел пойти защищать Украину уже давно на фронте.", - добавил он. На вопрос журналиста, можно ли сказать, что сейчас происходит "насильственная мобилизация", он отметил, что и так можно формулировать. "Можно сказать, что сейчас насильственная мобилизация, но с людьми все равно надо работать, разговаривать, мотивировать. Думаю, что люди пойдут в армию, но надо их мотивировать в первую очередь", - подчеркнул Гнездилов.

Он рассказал, что когда работал в ТЦК, то постоянно ему говорили, чтобы он сам шел воевать, мол, почему "мой сын должен идти туда, а ты сидишь здесь". По его словам, все это есть сейчас и было в 2014-2015 годах.

Гнездилов рассказал как в 2014 году парень отказывался от мобилизации. "Он прошел медицинскую комиссию, документы в порядке, он должен идти в армию, но заявил, что отказывается. А тогда же была такая же схема, как и сегодня - если отказывается, то пакет документов передается в правоохранительные органы", - отмечает он. По его словам, суд присудил этому парню один год условного наказания за уклонение от мобилизации. "По суду ему дали год условно. А это не освобождает от мобилизации. И мне пришлось снова прийти к нему с повесткой. Тогда он взял эту повестку, пошел отслужил год мобилизации и вернулся к гражданской жизни", - отмечает Гнездилов.

Также рассказал о случае в 2014 году во время мобилизации в Арбузинском районе Николаевской области. "Приезжаем мы втроем - группа оповещения, заехали в магазинчик попить кофе. И к нам там подходит женщина и говорит: "Ребята, вы же мобилизуете людей? Вот вам адрес - там два желающих 100% есть", - отмечает он. По его словам, по этому адресу к ним вышел парень до 30 лет в подпитии, а в доме еще один такой же спал. "Такие немножечко пьяницы, может дебоширы. Мы его разбудили, сказали им брать документы и идем в ТЦК, чтобы сверить данные. Они еще не очень отошли от вчерашнего запоя, заезжаем в ТЦК и они поняли, где они есть. Военные билеты сдают, а следующий день проходят медицинскую комиссию и через день едут тогда в покомплектованную 40 бригаду в Пермомайске. И они говорят: "Вот это мы попили", - рассказал Гнездилов. При этом отметил, что интересовался судьбой этих ребят - оба позже подписали контракты и "ребята очень хорошо зарекомендовали себя в армии".

Мобилищация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин считает, что мобилизация идет планомерно, хоть и не такими темпами, как хотелось.

В интервью "Телеграфу" он завил, что мобилизация в Украине не провалена, ведь в таком случае ВСУ не получали бы пополнение уже несколько месяцев, с тех пор как об этом говорят.

По его словам, набор в армию идет планомерно, возможно, не в том количестве и не того качества, как хотелось бы, и настроения общества не такие, как хотелось бы, но имеем что имеем

Он добавил, что основным способом комплектования ВСУ во время военного положения остается мобилизация. Критического уменьшения призванных граждан не наблюдается, в частности на Полтавщине.

Представитель Полтавского ТЦК добавил, что не относится со скепсисом к рекрутингу. Чаще всего контракт подписывают те, кто желает стать профессиональным военным. Истомин отметил, что контрактная служба это не что-то новое, но это прерогатива мирного времени. Такая служба имеет возрастные ограничения: на нее берут людей от 18 до 45 лет. Впрочем, ВСУ не могут покрыть потребности только за счет высокомотивированных людей с возрастным цензом. Призыву же по мобилизации подлежат граждане от 27 до 60 лет.

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