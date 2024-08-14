Федоров сообщил, сколько работников забронировали критические предприятия через 'Дію'

В Минцифре работают над расширением категорий предприятий, которые смогут осуществлять е-бронирование.

Критические предприятия забронировали через "Дію" уже более 160 тысяч работников. Об этом в Telegram написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как напомнил министр, бронирование на портале "Дія" доступно уже месяц.

"Вместо того, чтобы неделями собирать бумаги и бегать по кабинетам, руководитель критически важного предприятия делает несколько кликов на портале "Дія" - и подает заявку на бронирование работников. Если ответ положительный - у работника обновится информация в приложении "Резерв+". Сейчас сервис доступен для критически важных предприятий, дальше будем работать над расширением категорий", - отметил Федоров.

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Он обратил внимание на важность бронирования для критических предприятий страны.

"Бронирование гарантирует, что важнейшие производства не остановятся из-за недостатка квалифицированных кадров. Это означает стабильное снабжение энергии, медицинских услуг, а также дронов и всего необходимого для нашей обороны. Критические предприятия обеспечивают функционирование страны. Благодаря забронированным работникам предприятия работают, создают новые рабочие места и платят налоги. Те самые налоги, из которых финансируется армия", - написал Федоров.

Электронное бронирование через "Дію"

17 июля в "Дії" заработало электронное бронирование, то есть руководителям критически важных предприятий была предоставлена возможность бронировать сотрудников онлайн.

По состоянию на 22 июля электронным бронированием воспользовались около 3 тыс. компаний, которые забронировали 32 тысячи работников критически важных предприятий. В Министерстве цифровой трансформации Украины заверили, что процент отказов зафиксирован довольно небольшой.

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