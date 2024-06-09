Благодаря новой функции в "Резерв+" ТЦК могут быть разгружены, поделились в правительстве.

Продолжается мобилизация в Украине, и Министерство обороны рассматривает возможность внедрения функции получения электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии тем, кто имеет статус "ограниченно годный".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, сообщает "Суспильне". "Хочу приоткрыть завесу, мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в "Резерв+", - рассказала она.

Представительница министерства также добавила, что такая функция должна разгрузить территориальные центры комплектования и помочь избежать дополнительных очередей.

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Как сообщал УНИАН, ранее в МОУ объяснили, когда после обновления данных в "Резерв+" человека все равно могут принудительно доставить в ТЦК. Черногоренко отметила, что приложение "Резерв+" реализует возможность обновить свои данные по мобилизационному закону. Это почта, телефон, фактическое место жительства.

"Насчет общего воинского учета, обновление данных человека, обновление его военно-учетной специальности и так далее, мы сейчас делаем все, чтобы реализовать функционал, чтобы можно было обновить и другие данные, которые есть по человеку в ТЦК и СП, онлайн, не делая физического визита в ТЦК и СП", - сказала она.

Так, по словам заместителя министра, пока этого функционала нет, не исключены случаи, что представители ТЦК могут отвести человека на обновление данных, при том что он актуализировал информацию в приложении "Резерв+".

По словам Черногоренко, функционал будет реализован уже в июне, и после этого можно будет через обращение в "Резерв+" обновить все остальные данные. "Нужно понимать, какие основания для такого принудительного обновления данных. Поэтому надо разбираться в каждом таком конкретном случае. Я могу сказать лишь одно, что "Резерв+" предоставляет возможность закрыть свое обязательство или осуществить свое обязательство по обновлению в течение 60 дней только части данных", - отметила она.

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