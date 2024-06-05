Обращается внимание, что есть отдельные два "кейса" по обновлению данных военнообязанных.

В Минобороны объяснили, когда после обновления данных в "Резерв+" человека все равно могут принудительно доставить в Территориальный центр комплектования. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Она обратила внимание на отдельные два "кейса", касающиеся обновления данных военнообязанных.

"Приложение Резерв+ реализует возможность обновить свои данные по нашему мобилизационному закону. Это почта, это телефон, это фактическое место жительства. Относительно общего воинского учета, обновления данных человека, обновления его военно-учетной специальности и так далее, мы сейчас делаем все, чтобы реализовать функционал, чтобы можно было обновить и другие данные, которые есть по человеку в ТЦК и СП, онлайн, не делая физического визита в ТЦК и СП", - сказала она.

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Поэтому, по ее объяснению, пока этого функционала нет, не исключены случаи, что представители ТЦК могут отвести человека на обновление данных, при том что он актуализировал информацию в приложении Резерв+.

По словам Черногоренко, функционал будет реализован уже в июне и после этого можно будет через обращение в Резерв+ обновить все остальные данные.

"Нужно понимать, какие основания для такого принудительного обновления данных. Поэтому надо разбираться в каждом таком конкретном случае. Я могу сказать лишь одно, что Резерв+ предоставляет возможность закрыть свое обязательство или осуществить свое обязательство по обновлению в течение 60 дней только части данных", - подчеркнула заместитель министра.

Она напомнила, что есть другое обязательство - по обычному классическому военному учету по человеку, по данным находящихся в ТЦК и СП.

"По этим кейсам надо отдельно разбираться с каждым. Я думаю, как только у нас будет реализована возможность исправить или уточнить данные, актуализировать все данные через Резерв+, то таких ситуаций не будет вообще", - добавила Черногоренко.

Она напомнила также, что 18 июня запускают в приложении QR-код, что даст возможность загрузить каждому свой электронный военно-учетный документ, который будут обязаны принимать все должностные лица, все органы нашей страны.

Мобилизация в Украине - детали

По состоянию на 2 июня свои учетные данные по мобилизационному закону обновили уже 1,5 миллиона человек, рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, люди приходят и в территориальные центры комплектования, и в Центры предоставления административных услуг. Но безусловным лидером по количеству обновлений является мобильное приложение "Резерв+".

Он отметил, что с 18 июня в приложении появится QR-код, и электронный кабинет станет полноценным аналогом бумажного военно-учетного документа.

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