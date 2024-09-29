В ближайшие два месяца также планируется открыть что 5-7 центров рекрутинга.

В Министерстве обороны Украины планируют усовершенствовать процесс рекрутинга, в частности, открыть новые рекрутинговые центры, создать единый контактный центр и запустить проактивный онлайн-рекрутинг. Об этом рассказал уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

В частности, он рассказал, что в ближайшие два месяца планируется открыть еще 5-7 центров рекрутинга. По его словам, заканчивается формирование сети, максимально совершенствуются все процессы и алгоритмы во взаимодействии с Генеральным штабом.

"У нас уже есть несколько каналов, когда человек, сталкиваясь с какими-то недоразумениями в процессе рекрута, может пожаловаться. Это выстраивается алгоритм, во-первых, через наши центры наших рекрутеров, горячую линию Министерства обороны, ссылки на нашем сайте", - рассказал Бежевец.

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Также в ближайшее время в МОУ запустят контактный центр, где люди смогут получать всю информацию о рекрутинге.

"Кто-то хочет проконсультироваться, кто-то получать информацию, кто-то совет, а кто-то пожаловаться. Специально для этого будут сидеть люди, которые только этим занимаются, чтобы максимально оперативно обрабатывать и реагировать", - пояснил он.

Кроме этого, с октября Минобороны запустит новый этап в процессе привлечения в Силы обороны - онлайн-рекрутинг.

"Это когда специально обученные рекрутеры будут не просто ожидать, когда человек увидит рекламу и к ним обратится, а проактивно. Например, человек в поиске работы, ты ищешь должность водителя. "Иван Иванович, пожалуйста, смотрите: у нас есть для Вас вакансия по вашему профилю. Возможно, вам будет интересно", - рассказал он.

Онлайн-рекрутинг - что известно

Ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что сервис рекрутинга в приложении "Резерв+" станет доступен в октябре 2024 года.

По ее объяснению, в приложении появятся актуальные вакансии в воинских частях. Сервис рекрутинга в "Резерв+" должен помочь пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям. Будут доступны как боевые, так и небоевые позиции.

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