Сообщается, что в приложении будут актуальные вакансии в воинских частях.

Сервис рекрутинга в приложении "Резерв+" станет доступен в октябре 2024 года, сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, в приложении появятся актуальные вакансии в воинских частях. Сервис рекрутинга в "Резерв+" должен помочь пользователям выбрать должности, которые наиболее соответствуют их опыту, умениям и предпочтениям. Будут доступны как боевые, так и небоевые позиции.

В начале поиска вакансии пользователям необходимо будет заполнить небольшую анкету. На основе этой информации и выбранных навыков система предложит наиболее подходящие варианты. Приложение будет содержать детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ.

Видео дня

Интерфейс позволит быстро принимать решения: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для его отклонения.

"Мы ставили перед собой амбициозную цель, чтобы приложение "Резерв+" кроме базовой функции обновления данных стало инструментом, где военнообязанный, призывник или резервист мог решить свои вопросы в несколько кликов. И открытие возможности выбрать себе место службы - один из важных шагов, которые мы делаем для этого", - отметила Черногоренко.

Приложение "Резерв+"

Как сообщал УНИАН, приложение Резерв+ запустили 16 мая, в день, когда вступил в силу новый закон о мобилизации. По данным Минобороны, с тех пор благодаря ему более 3 миллионов украинцев смогли обновить свои данные и сгенерировать военный электронный документ.

Приложение "Резерв+" постоянно дополняют сервисами для военнообязанных. В частности летом стало известно, что разрабатывается функционал, благодаря которому можно будет оформить отсрочку от мобилизации онлайн.

Вас также могут заинтересовать новости: