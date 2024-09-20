Ежемесячно через рекрутинговые центры мобилизуют 6 500 добровольцев, - Минобороны

Возле центров и непосредственно в них не раздают повестки, поскольку это запрещено.

Ежемесячно через рекрутинговые центры в Силы обороны Украины приобщаются в среднем 6 500 добровольцев.

Об этом заявил уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, информирует пресс-служба ведомства.

"Показатели рекрутинга в Силы обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысяч добровольцев. Именно люди являются основой Сил обороны, и Центр предоставляет возможность стать в их ряды. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", - отметил Бежевец.

По его словам, в Украине открыто более 10 тысяч вакансий в Силах обороны, среди этих и повара, ремонтники, юристы, медики и операторы БПЛА. Рекрутироваться можно в любые подразделения ВСУ, Нацгвардии, СБУ и ГПСУ.

Более 17 тысяч граждан по всей Украине обратились в сеть рекрутинговых центров и получили профессиональную консультацию от гражданских рекрутеров, которые прошли специальное обучение.

"В рекрутинговом центре и вокруг него не будут раздавать повестки - это прямо запрещено нормативными документами", - отметили в министерстве.

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Главный сержант Центра рекрутинга сил теробороны Денис Семирог-Орлик назвал гражданские профессии, которые очень нужны в ВСУ. По его словам, в первую очередь подразделения "разбирают" медиков и водителей категории С (управление грузовиками).

Ранее УНИАН сообщал, что Минобороны планирует автоматизировать процесс выдачи повесток. В частности, планируется сделать возможность генерировать повестку в электронном виде, чтобы не тратить время на ее печать на бумаге и ручное заполнение.

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