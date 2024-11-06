По словам военного, гражданские мужчины оскорбляют работников ТЦК, не думая о том, что они тоже воевали.

Военнослужащий Александр Бойко с позывным "Атаман", получив на фронте контузию и ранения, вернулся к работе в Восьмой отдел Полтавского районного ТЦК и СП в Машевку. Воин пока не рассматривает вариант увольнения из рядов ВСУ, ведь видит, что гражданские мужчины не очень спешат защищать Украину.

"Не хотят мужчины идти сюда, защищать свои семьи - матерей, детей, женщин. Они наоборот за своих женщин прячутся. Не знаю, как у них совести хватает! Я так не могу", - сказал он в интервью изданию "Полтавщина".

Сейчас "Атаману" приходится много общаться с военнообязанными, проверять документы и выписывать повестки на уточнение данных или прохождение военно-врачебной комиссии.

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По словам сержанта, самым сложным является то, когда люди не понимают, что такое воинский долг, поэтому начинают скандалить и оскорблять его. Также люди могут часто спрашивать, почему он сам не воюет.

"Настолько в душе обидно, что я и за себя, и за них воевал, проливал кровь, а они мало того что прячутся, так еще и недовольны: "Морды поотъедали, идите сами воюйте". Да идите сами повоюйте, мы свое уже отвоевали! Если ты любишь свою семью, своих детей, ты должен идти их защищать. Если бы россияне не зверствовали, то еще как-то бы позиция была понятна. А они же приходят и уничтожают все. Неужели людям не доходит, что они уже ничего не смогут сделать, когда сюда дойдет враг?", - подчеркнул военный.

Бойко считает, что врага нужно бить как можно дальше от собственного дома. Поэтому он призывает каждого мужчину идти защищать свою страну:

"Тогда, когда мы с ребятами все бросили и пошли в ВСУ, никто из нас не обращал внимания на свой страх - как можно думать о личном, когда речь о выживании страны? Если бы никто из нас не стал в строй тогда, здесь бы сейчас было гораздо хуже и страшнее, потому что враг бы докатился очень быстро. Поэтому говорю каждому: да будь ты мужиком, соберись и пойди выполни свой долг - и перед страной, и перед родными, и перед собой".

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Украине заработала горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных, куда можно также подать жалобу на работу ТЦК. Горячая линия предоставляет быструю и доступную информацию о военной службе. Обратиться на нее можно по телефону - 0800301937.

В то же время бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что в Украине нужно немедленно принять жесткие законодательные решения по мобилизации. По его словам, первым решением должно быть установление предельного срока службы, вторым - криминализация уклонения от мобилизации.

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