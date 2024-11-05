За первую неделю работы горячей линии специалисты обработали 258 обращений.

В Украине заработала горячая линия по вопросам мобилизации и учета военнообязанных, куда можно также подать жалобу на работу ТЦК.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. Отмечается, что горячая линия предоставляет быструю и доступную информацию о военной службе. Связаться можно по телефону – 0800301937.

"Граждане имеют возможность проконсультироваться относительно своих прав и обязанностей во время мобилизации, а также обратиться в случае проблем и наличия жалоб на работу ТЦК и СП", – говорится в сообщении.

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Кроме того, работает Call-центр Командования Сухопутных войск, куда можно позвонить по телефону 0800500410. Этот центр обеспечивает прямую связь между военными и воинскими частями и командованием, пояснили в ВСУ.

"Это информационная служба, которая поможет решить вопрос о военной службе, подготовке, обеспечении и поддержке", – заявили в Сухопутных войсках.

Отмечается, что с 28 октября по 3 ноября специалисты горячей линии по вопросам мобилизации и учета военнообязанных и вышеупомянутого Call-центра обработали 258 обращений граждан. Большинство этих обращений решили в телефонном режиме.

Известно, что 130 обращений не касались работы ТЦК и СП. Еще 2 обращения были перенаправлены в Национальную полицию Украины, 7 требовали дополнительной обработки.

Мобилизация в Украине: вы могли это пропустить

Народный депутат Руслан Горбенко заявил, что если война продлится еще 2-3 года, надо мобилизовать 150 тысяч человек в год. По его словам, в летний период темпы мобилизации достигали примерно 20 тысяч человек в месяц, но в сентябре произошла "большая просадка".

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек.

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