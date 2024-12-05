По ее данным, если у призывника есть статус лица с инвалидностью или серьезные заболевания, но без установленной инвалидности, эти документы предоставляются в ВВК при ТЦК.

Людей с умеренными психическими расстройствами, согласно новым правилам ВВК, могут признавать годными к службе. Об этом в эфире Еспресо заявила глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова.

По ее словам, согласно изменениям в порядке прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), постановка на учет мужчин в возрасте 18-25 лет будет осуществляться без проведения медицинского осмотра. Состояние их здоровья и пригодность к военной службе будут оцениваться на основе данных электронной системы здравоохранения.

"20 ноября уже вступил в действие новый приказ Министерства обороны, который внес коррективы в прохождение ВВК. И отныне по медицинскому осмотру призывников и допризывников: взятие на воинский учет мужчин 18-25 будет вообще происходить без медицинского осмотра. Оценка состояния здоровья и пригодности к военной службе проводится на основании представленных документов и данных, которые занесены в электронной системе здравоохранения", - рассказала правозащитница.

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По ее данным, если у призывника есть статус лица с инвалидностью или серьезные заболевания, но без установленной инвалидности, эти документы предоставляются в ВВК при территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Решение о пригодности принимается по этим материалам", - пояснила правозащитница.

Денисова также отметила, что изменены сроки прохождения ВВК: ранее процедура занимала до 14 дней, теперь сокращена до четырех. Если нужны дополнительные обследования, максимальный срок составит две недели. Она добавила:

"14 - это когда нужно дополнительное обследование сделать, какое-то лабораторное, инструментальное исследование, и тогда будет не более 14 дней. Полностью изложен в новой редакции перечень болезней, состояний и физических недостатков, определяющий именно степень пригодности к военной службе, и полностью изменена таблица дополнительных требований".

По ее словам, больше всего изменений претерпели положения о психических расстройствах: раньше людей с тяжелыми и умеренно выраженными стойкими психическими расстройствами признавали непригодными к военной службе. Теперь, по новым правилам, только те, кто имеет тяжелые стойкие психические расстройства, остаются непригодными. Лица с умеренно выраженными расстройствами могут быть признаны годными к службе в подразделениях обеспечения, учебных центрах, медицинских учреждениях, логистических структурах, связи, оперативном обеспечении, в том числе - в системе здравоохранения.

Прохождение ВВК в Украине

Как сообщал УНИАН, в последнее время очень часто военнообязанные пытаются провалить психологическое тестирование во время прохождения ВВК. Как сообщила начальница группы отдела психологического отбора Кировоградского ОТЦК и СП Екатерина Гевель, имеют место специфические вопросы, на которые мужчины отвечают, что все плохо, что они одиноки, им лучше быть наедине - что в коллективе они не могут себя проявить. Также призывники пытаются заверить врачей, что склонны к самоубийству. Во время дополнительных проверок и собеседований таких военнообязанных удается вывести на чистую воду.

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