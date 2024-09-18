По словам Романа Костенко, это нужно для того, чтобы ввести увеличение времени подготовки мобилизованных.

Для того, чтобы ввести в Украине увеличение времени подготовки мобилизованных, нужно увеличить их количество. Об этом в интервью УНИАН сказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

По его мнению, если мы сейчас введем циклы и люди будут больше находиться в учебных центрах, больше времени ВСУ будут без пополнения.

"Части будут без пополнения. Поэтому надо будет больше людей для того, чтобы их пополнять", - подчеркнул военный. Видео дня

Он также отметил, что иногда мужчины, которым за 50 лет, лучше учатся и физически более развиты, чем те, кому до 30-ти.

"Но в целом, конечно, что для боевых подразделений (младшие - УНИАН) больше подходят и лучше учатся, и более современные, потому что современное поле боя требует современного мышления. И современные средства поражения, современное оружие также требует тех, кто, скажем так, более осовременен. Это, я считаю, молодежь. Поэтому те, кто до 30-ти, - конечно, им должен быть приоритет", - отметил Костенко.

Кроме того, нардеп рассказал, что сейчас новобранцев во время подготовки обучают "минималке".

"Ты берешь автомат, роешь окоп и отстреливаешься по противнику. Это азы. Поэтому здесь надо посмотреть, какая программа боевой подготовки, и для чего этот боец учится. Пилот, инженер, пехотинец, десантник, морпех - это все разные профессии, о которых нужно говорить, смотря какие задачи он будет выполнять. Например, пилота ты даже за полгода не научишь. Пехотинца можно за несколько месяцев научить. Потом будет у него боевой опыт и он уже будет лучше", - говорит Костенко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Главный сержант Центра рекрутинга сил теробороны Денис Семирог-Орлик назвал гражданские профессии, которые очень нужны в ВСУ. По его словам, в первую очередь подразделения "разбирают" медиков и водителей категории С (управление грузовиками).

Ранее УНИАН сообщал, что Минобороны планирует автоматизировать процесс выдачи повесток. В частности, планируется сделать возможность генерировать повестку в электронном виде, чтобы не тратить время на ее печать на бумаге и ручное заполнение.

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