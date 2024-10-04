Жители админцентров будут иметь на это семь дней.

Кабинет министров Украины сократил срок явки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки(ТЦК СП).

Об этом говорится в постановлении правительства от 1 октября №1134. Ранее действовала норма, согласно которой день явки резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14 дня со дня отправки повестки.

Согласно принятому решению, отныне прибыть в ТЦК по повестке из административного центра области необходимо в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти.

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Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров разрешил военным частям самостоятельно мобилизовать людей. Это решение позволит добровольцам выбирать часть для службы без обращения в ТЦК.

Теперь командиры в/ч смогут выдавать людям, которые пришли к ним, направление на прохождение военно-врачебной комиссии, а также комплектовать боевые части. Их перечень будет определять Генеральный штаб.

Командир второго штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук "Слип" назвал это хорошей инициативой, которая значительно упростит ситуацию с рекрутингом. По его мнению, темпы мобилизации уменьшаются именно из-за отсутствия стратегии по мобилизации и рекрутингу в стране.

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