Можно ли подать в суд из-за отказа в отсрочке: ответ адвоката

Отказы случаются, например из-за неполного перечня документов или в других ситуациях.

Срок рассмотрения вопроса о предоставлении военнообязанному человеку отсрочки от мобилизации в Украине зависит от загрузки работников ТЦК и от других факторов. Случаются отказы, но можно обжаловать их в судебном порядке.

Как сообщила в интервью РБК-Украина адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, сроки предоставления отсрочки могут зависеть даже от области или района.

"Четких сроков нет. У меня было в практике и две недели, и два месяца. Причем это касалось одного и того же ТЦК. Надо учитывать, что кто-то может быть в отпуске, что по определенным причинам может не собраться комиссия", - пояснила она.

Отказы случаются, например из-за неполного перечня документов или в других ситуациях. Адвокат рассказала об одном из случаев из своей практики.

"В законе указано, что право на отсрочку от мобилизации имеет мужчина, который ухаживает за матерью с 1 и 2 группой инвалидности. У родственника клиента есть вторая группа инвалидности, есть акт осуществления ухода, а отказ был потому, что не предоставлено заключение ВКК (что лицо со второй группой инвалидности нуждается в постороннем уходе). А в законе указано, что должен быть или акт осуществления ухода, или заключение ВКК. То есть не два документа одновременно", - рассказала юрист.

Она отметила, что при таких обстоятельствах действительно можно обращаться в суд с иском против ТЦК. В суде будут просить отменить отказ в отсрочке, признать отказ неправомерным и обязать пересмотреть заявление и обязать предоставить мужчине отсрочку.

Кроме того, военнообязанный может подать документы на отсрочку повторно. Действующее украинское законодательство не запрещает этого. Адвокат советует при написании заявления "четко указывать список документов, которые вы передаете".

"Это как описание вложения, если вы отправляете конверт. Если, например, направляется неполный пакет искового заявления в суд, то суд составляет акт об отсутствии того или иного документа. Поэтому надо быть очень внимательным. Лучше не полениться и в заявлении о предоставлении отсрочки указать весь перечень документов", - подытожила юрист.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине на фоне полномасштабной войны продолжается мобилизация. Определенные категории граждан имеют право на отсрочку. Как отметил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда, наличие права на отсрочку и документов, подтверждающих это, еще не означает, что лицу она предоставлена.

В соответствии с законодательством, отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

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