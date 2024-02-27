Действующее законодательство не предусматривает запретов на одновременную мобилизацию нескольких членов одной семьи.

Украинцы продолжают получать повестки в ряды ВСУ в рамках всеобщей мобилизации. Юрист Илья Шипко объяснил, могут ли мобилизовать нескольких человек из одной семьи.

По словам эксперта, многие украинцы ошибочно считают, что ТЦК могут мобилизовать только одного трудоспособного мужчину из семьи. Действующее законодательство Украины не предусматривает запрета для мобилизации из одной семьи трудоспособных мужчин. В частности, отсутствует запрет на одновременную мобилизацию отца и сына.

Итак, если отец и сын/сыновья являются годными к военной службе и достигли мобилизационного возраста, они могут быть мобилизованы даже одновременно. Есть исключения для определенных категорий лиц.

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"Прежде всего, в семьях в которых есть к примеру женщина с инвалидностью, не может быть мобилизованным отец и сын. Поскольку кто-то один, согласно 23 статье Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" должен осуществлять за ней уход и иметь право на отсрочку от мобилизации. Законодательством не предусмотрено кто именно будет иметь право на такую отсрочку. Соответственно отец и сын должны лично между собой решать кто будет мобилизованным. Также, к примеру, отец у которого есть трое детей на иждивении до 18 лет и совершеннолетний сын, не может быть мобилизованным вместе с совершеннолетним сыном. Поскольку согласно 23 статье закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" он имеет право на отсрочку от мобилизации", - отметил юрист.

Следует учитывать законодательные основания отца и сына для получения отсрочки от мобилизации, соответственно в таком случае мобилизация отца и сына не может быть проведена. Однако, если нет оснований законодательных для отсрочки, то законодательно отсутствуют ограничения на мобилизацию сына и отца.

Единственным основанием для того, чтобы не мобилизовали отца и сына - имеющиеся основания у одного из них для отсрочки от мобилизации в соответствии с 23 статьей закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Мобилизация в Украине 2024 - что сегодня стоит знать

7 февраля нардепы в первом чтении приняли проект закона о мобилизационных мероприятиях. Впоследствии стало известно, что в законопроект предложили внести более 4 тысяч правок. Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева спрогнозировал, что документ на голосование во втором чтении в парламент могут вынести в конце февраля.

В украинской власти утверждали, что мобилизация должна быть справедливой. Председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич говорил, что "справедливая мобилизация - это не о том, чтобы все обязательно попали в окопы".

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