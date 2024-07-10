В Украине есть категории, которые не подлежат мобилизации не только по отсрочке.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому в ряды ВСУ могут призвать военнообязанных мужчин. Однако не все категории могут воевать, а в новом законе о мобилизации есть подробный список причин для отсрочки. Адвокат Екатерина Анищенко рассказала для РБК-Украина, кого не могут призвать на службу во время мобилизации.

Юрист отметила, что по новым правилам в ряды ВСУ не могут мобилизовать мужчин, которые моложе 25 и старше 60 лет. Их могут призвать только в том случае, если они сами этого захотят. Также по собственному желанию в ВСУ до 65 лет может служить и высший офицерский состав.

Кроме того, не могут мобилизовать тех, кого признали непригодным к службе по состоянию здоровья и исключили с воинского учета. Не будут призывать и женщин, они имеют возможность мобилизоваться, однако только добровольно.

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Также призвать не могут тех людей, которые имеют бронирование на работе или получили отсрочку от службы, которую можно оформить по разным критериям. К примеру, если военнообязанный является опекуном ребенка-сироты, содержит трех собственных детей, преподает в университете, имея при этом научную степень, добавляет Анищенко.

"Часто встречаю явление, когда те, кто имеет право на законную отсрочку, ее не оформляет. Однако надо учитывать, что если такое право есть, но вы не собрали необходимые документы и не сходили с ними в ТЦК, отсрочка не оформляется как-то автоматически. Ее оформлением надо заниматься в каждом отдельном случае", - предупредила адвокат.

В частности также не могут призвать мужчин из таких категорий:

кто имеет ребенка в возрасте до 18 лет, если второй из родителей ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим;

мужчины, которые воспитывают по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

кто воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитатели ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;

те, кто содержит совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

кто имеет на содержании ребенка, который до момента усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

мужчины, которые постоянно ухаживают за больной женой, ребенком или одним из своих родителей, или родителей жены (мужа) в случае, если родственник нуждается в постоянном уходе по заключению комиссии учреждения здравоохранения;

мужчины-опекуны лица, которое суд признал недееспособным.

Юрист обратила внимание на то, что мобилизовать мужчину, если он моложе на 25 лет, могут только в некоторых случаях.

"Для этого должно быть одно из нескольких оснований. Например, мобилизовать могут, когда человек до 25 лет сам добровольно написал заявление о своей мобилизации, или заключил контракт. Кроме того, мобилизуют мужчину, если раньше он был офицером запаса и заканчивал военную кафедру в университете. Даже если он не достиг 25-летнего возраста, то все равно подлежит мобилизации", - подчеркнула Анищенко.

Кроме того, мобилизовать могут и до 25 лет, если ранее эти военнообязанные прошли срочную службу и сейчас находятся в запасе. В то же время адвокат предупредила, даже если вы не подлежите призыву, однако вам от 18 до 60 лет, то все равно нужно обновить свои военно-учетные данные, ведь этого требует закон.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны сообщили, что формат повесток от ТЦК изменится. Теперь ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, что значительно упрощает и ускоряет процедуру.

"Раньше операторам ТЦК приходилось вручную выписывать повестки, что занимало много времени и ресурсов. Теперь этот процесс становится централизованным: повестки можно сформировать и распечатать с помощью реестра Оберіг. Также операторы ТЦК смогут подписывать повестки с помощью квалифицированной электронной подписи", - отметили в ведомстве.

Также юрист Марина Бекало объяснила, действителен ли военный билет старого образца, ведь известно, что в приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

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