Мобилизация в Украине: юрист ответила, действителен ли военный билет старого образца

В приложении "Резерв+" также появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

Кабинет министров Украины утвердил новую форму военного билета. Кроме того, в приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

Как пояснила юрист Марина Бекало, сейчас военный билет старого образца считается сейчас действующим.

Согласно п. 55 Постановления КМУ № 560, военно-учетный документ, определяющий принадлежность его владельца к воинской обязанности, выданный до дня вступления в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 г. № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", является действующим и не требует обязательной замены в случае (по основаниям) утверждения органом государственной власти новой формы военно-учетного документа.

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Приложение "Резерв+": последние новости

В Министерстве обороны Украины рассказали, как сгенерировать военно-учетный документ в "Резерв+". Там отметили, что цифровая копия военно-учетного документа с 18 июня имеет одинаковую юридическую силу с бумажной версией и сгенерировать ее можно в приложении "Резерв+".

С 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение. Поэтому его копию можно использовать во всех ситуациях, где это необходимо - например, при приеме на работу или получении услуг в ЦНАПе.

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