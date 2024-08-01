Если человек, который должен пройти повторную ВВК, не явится на осмотр, он может столкнуться с серьезными последствиями.

Повторно военно-врачебную комиссию (ВВК) необходимо пройти и тем, кто получил инвалидность впервые, и тем, кто имел ее ранее. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.

По его словам, также нововведения касаются тех граждан, чье здоровье ухудшилось уже после начала полномасштабной войны в Украине.

Юрист уточнил, что обычно на прохождение повторной ВВК предоставляется определенный срок, о котором сообщается индивидуально. Однако стоит уточнять этот срок в своем Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Видео дня

В случае же, если человек, который должен пройти повторную ВВК, не явится на осмотр, он может столкнуться с серьезными последствиями:

отмена группы инвалидности - неявка на повторный осмотр может привести к отмене имеющейся группы инвалидности, что лишит лицо соответствующих льгот и социальной защиты;

мобилизация - после отмены группы инвалидности, лицо может быть подлежать мобилизации, если состояние его здоровья позволяет нести военную службу;

административная ответственность - лица с инвалидностью, которые не пройдут обязательный медицинский осмотр ВВК в установленный срок, могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о воинской обязанности;

потери социальных льгот и помощи - в случае непрохождения ВВК, лицо может потерять право на определенные социальные льготы и помощь, которую предоставляет государство людям с инвалидностью;

изменение статуса - непрохождение повторного осмотра ВВК может повлиять на текущий военный статус лица с инвалидностью, включая возможное возвращение в перечень лиц, подлежащих призыву.

Мобилизация в Украине - последние новости

Украинцы уже могут получить военно-учетный документ в "Дії". Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный или приложение "Резерв+".

Также УНИАН сообщал, почему важно перед ТЦК обновить медсправки тем, кто имеет право на отсрочку. По словам адвоката Олега Мицика, всем, кто имеет право на отсрочку, должны подготовиться к визиту в Территориальный центр комплектования и заранее переслать туда документы.

Вас также могут заинтересовать новости: