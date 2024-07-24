За первую неделю функционирования э-услуги руководители предприятий забронировали с ее помощью 50 тысяч человек.

Бронирование от мобилизации не требует прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанными ни при оформлении, ни во время действия статуса. Об этом сказала заместитель директора департамента по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона.

"Относительно ВВК, то согласно действующему законодательству забронированным не нужно проходить ВВК. Такие нормы законодательства уже вступили в силу", - сказала она.

Ткач добавила, что для подачи документов на бронирование также не нужно проходить ВВК.

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"У нас идет проверка наличия лица в "Обереге" и пребывания в трудовых отношениях этого лица с предприятием, которое определено как критически важное. Это критерии для того, чтобы забронировать лицо в электронной форме", - отметила Ткач.

По информации представительницы Минцифры, за первую неделю, с тех пор как заработало электронное бронирование работников через "Дію", таким образом сделано было 50 тысяч человек-работников критически важных предприятий, предприятий, предоставляющих товары и услуги Силам обороны.

Ткач уверяет, что списки на бронирование сотрудников, представленные руководителем предприятия через "Дію", обрабатываются быстро. Результаты бронирования можно увидеть в среднем уже через 15 минут после подачи заявки. По каждому сотруднику высвечивается статус - либо забронировано, либо нет. Если статус "Нет", то указывается четкая причина, почему не удалось забронировать.

Как отметила Ткач, в бумажном формате процесс бронирования длится неделями, а иногда месяцами.

По ее информации, основания для отказа в бронировании это: лицо не находится в трудовых отношениях с предприятием, то есть не трудоустроено; лицо уже забронировано; если у лица есть имеющаяся отсрочка; отсутствие лица в реестре военнообязанных и если лицо является призывником - его нельзя забронировать.

"На самом деле отказов не так много", - уверяет представительница Минцифры.

Электронное бронирование

Как сообщал УНИАН, 17 июля заработало электронное бронирование через портал "Дія", что дало возможность руководителям критически важных предприятий бронировать сотрудников онлайн.

22 июля Ткач сообщила, что владельцы украинских компаний в течение пяти дней работы сервиса забронировали от мобилизации 32 тыс. сотрудников.

По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива в целом в Украине для обеспечения военных нужд можно забронировать от мобилизации 1,2 миллиона человек, учитывая, что уже забронировано от мобилизации 800 тысяч человек, критически важные предприятия еще имеют запас для бронирования важных работников.

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