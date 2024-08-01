Адвокат перечислил основания, которые дают право представителям ТЦК задерживать военнообязанного.

Адвокат Олег Мицик советует всем, кто имеет право на отсрочку подготовиться к визиту в Территориальный центр комплектования (ТЦК) и заранее переслать туда документы.

Об этом Мицик сказал в эфире Киев24. "Подготовьтесь к встрече с ТЦК. Практика показывает, что люди, которые имеют 100-процентное право на отсрочку не собирают документов, не обновляют свои медицинские документы... Люди имеют документ о болезни, но этот документ написан на другом языке врача, что не соответствует требованиям 402 приказа. Поэтому найдите свою болезнь с помощью юриста в приказе о ВВК и придите к своему врачу, попросите его расписать терминами, которые есть в этом приказе. Например, человек может иметь астму, но слова "умеренно выраженная", "сильно выраженная" врач не пишет. Терминология в законодательстве об отсрочках в 402 приказе другая, поэтому надо обновить документы", - пояснил он.

При этом Мицик рекомендует отправить документы в ТЦК заблаговременно. "Больше всего, чего боятся должностные лица в ВВК - это официальных уведомлений и доказательств вручения ТЦК ваших документов, которые дают право на отсрочку. Вы должны при себе иметь доказательство того, что ваши медицинские документы или ваше право другое на отсрочку оно уже есть в ТЦК. Они никогда не посмеют "переступить", понимают ответственность", - сказал адвокат.

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Комментируя вопрос штрафов за необновление данных, Мицик сообщил, что в каждом регионе будет своя практика. Ранее сообщалось, что ТЦК могут штрафовать за необновление данных после 16 июля. По его словам, на сегодняшний день никто не мешает обновить данные и "вопрос наложения штрафа будет чисто теоретическим".

Мицик напомнил, что согласно 560 постановлению Кабмина, военнообязанного имеют право административно задержать. "Лицо могут задержать в трех случаях: когда оно не имеет военно-учетного документа; когда оно не обновило данные (адрес, почту и телефон) и соответственно не имеет надлежащего военно-учетного документа; когда о нем есть информация, что находится в розыске или о нарушении правил воинского учета. И четвертое - когда он отказался получать повестку, в частности для прохождения ВВК. Во всех остальных случаях убеждайте ТЦК: я все сделал, вручайте мне повестку, я туда (в ТЦК) прибуду", - отметил адвокат.

Мобилизация в Украине

С августа отсрочка от мобилизации больше не доступна для 10 категорий граждан:

студенты и аспиранты, которые учатся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, которые получают второе, третье высшее образование;

многодетные мужчины, которые имеют задолженность по уплате алиментов (размер задолженности должен превышать сумму платежей за три месяца, но в случае погашения и своевременной уплаты, отсрочку можно оформить);

родители-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание;

лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица, имеющие статус "ограниченно годный" - из-за отмены такой категории (если ВКК признает мужчину годным);

мужчины, которые во время повторной ВКК были признаны здоровыми;

неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

Отсрочка от мобилизации также невозможна, если речь идет об уходе за инвалидом III группы; а также I и II группы в случае наличия других родственников, которые могут ухаживать за инвалидом.

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