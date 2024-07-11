Он отметил, что есть несколько оснований для обжалования штрафа от ТЦК, при этом обжаловать его можно в течение 30 дней с момента наложения.

За уклонение от мобилизации военнообязанных граждан могут оштрафовать - за неявку в ТЦК по повестке предусмотрено от 17 000 до 25 000 грн за первое правонарушение и от 34 000 до 59 500 грн - для должностных и юридических лиц. При этом в некоторых случаях наложенный штраф от ТЦК можно обжаловать. Подробно об основаниях для обжалования штрафа РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Основанием для обжалования может быть несоблюдение процедуры:

отсутствие надлежащего уведомления: вам не была вручена повестка о явке в ТЦК и СП или повестка была вручена с нарушением установленных сроков

неправильное оформление штрафа - в штрафе не указана причина его наложения, не разъяснен порядок его обжалования, например, допущена ошибка в персональных данных и т.д.

незаконное проведение заседания комиссии: комиссия ТЦК и СП, которая приняла решение о наложении штрафа, не имела на это полномочий или нарушила порядок проведения заседания

Также штраф можно обжаловать в случае отсутствия оснований для наложения:

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вы не подлежите воинскому учету: у гражданина есть законные основания для освобождения от воинского учета (возраст, состояние здоровья, семейные обстоятельства и т.д.), но ТЦК и СП не учло их

у вас были уважительные причины для неявки в ТЦК и СП: вы находились на лечении, в командировке, выполняли другие важные обязанности, о чем вы можете предоставить документальные подтверждения.

ТЦК и СП допустил ошибку: в вашем военном билете или других документах содержится ошибочная информация, которая стала причиной наложения штрафа

Обжаловать штраф можно и в случае ненадлежащих действий ТЦК и СП:

шантаж и угрозы: работники ТЦК и СП оказывали на вас давление, угрожали или требовали взяток

дискриминация: штраф был наложен на вас в связи с вашей расой, религией, политическими убеждениями и т.д.

незаконное изъятие документов: работники ТЦК и СП изъяли у вас документы без законных оснований

Юрист также рассказал, как обжаловать штраф от ТЦК.

Прежде всего он отметил, что обжаловать штраф можно в течение 30 дней с момента его наложения.

Для этого нужно:

написать заявление об обжаловании штрафа, в котором указать:

персональные данные

реквизиты штрафа

причины, по которым вы считаете штраф неправомерно выписанным

доказательства, подтверждающие ваши аргументы (при наличии)

подать заявление в ТЦК и СП, которое выписало штраф. Заявление можно подать лично, отправить по почте или в электронной форме

ТЦК и СП рассмотрит заявление в течение 10 дней. Если оно будет признано обоснованным, штраф будет отменен.

Шансы на успешное обжалование штрафа зависят от многих факторов:

обстоятельства дела: например, действительно ли вы не явились в ТЦК и СП, не были должным образом проинформированы о своих обязанностях, имеете ли вы уважительные причины для невыполнения своих обязанностей

доказательства: имеете ли вы доказательства, подтверждающие вашу позицию (например, документы, подтверждающие ваше присутствие в другом месте в момент получения штрафа, медицинские справки)

качество вашей юридической помощи: важно, чтобы вас представлял квалифицированный юрист, который имеет опыт работы в этой сфере.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее в Минобороны рассказали, что юноши, которым исполнилось 17 лет, могут получить повестки от ТЦК, если они еще не стали на воинский учет, а также их могут оштрафовать.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, равно ли обновление данных через "Резерв+" походу в ТЦК. Она отметила, что согласно действующему законодательству Украины, электронный военно-учетный документ юридически имеет такую же силу, как и бумажный.

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