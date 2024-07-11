Эту информацию можно будет найти в Автоматизированной системе исполнительного производства.

Служба связей с общественностью Волынского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки объяснила, как узнать, открыто ли против вас исполнительное производство.

Информация о штрафе от ТЦК и открытии производства должна появиться в Автоматизированной системе исполнительного производства. "Поиск можно осуществить по своей фамилии и имени. Именно в АСИП осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия", - говорится в сообщении.

Поиск информации через веб-сайт осуществляется по следующим параметрам:

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фамилия, имя, отчество;

число, месяц, год рождения должника - физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя - физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для юридического лица - должника и взыскателя;

номер исполнительного производства.

Мобилизация в Украине

Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление об уменьшении бумажной нагрузки на ТЦК. Теперь центры комплектования могут формировать повестки через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

В Министерстве обороны сообщали, что некоторые украинцы смогут получить в "Резерв+" автоматическую отсрочку от мобилизации без необходимости идти в ТЦК.

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