После подготовки военный должен адаптироваться и получить опыт непосредственно в бригаде, отметил Олег Сенцов.

Для базовой подготовки пехотинца достаточно двух месяцев, после этого нужен еще месяц для адаптации непосредственно в подразделении, где боец будет проходить службу. Об этом заявил украинский режиссер, экс-узник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов в интервью Армия TV.

"Если взять человека с нуля, который физически и психологически здоров и может служить в армии, для базовой подготовки двух месяцев достаточно. Хорошей подготовки, чтобы была база. Можно держать полгода на полигоне, но смысла нет, он не получит опыт", - сказал он.

Далее, по словам Сенцова, военный должен адаптироваться и получить опыт непосредственно в бригаде.

Видео дня

"Когда приходят в бригады, там тоже нужно дать человеку время, хотя бы месяц, чтобы он прошел в подразделении, где будет служить, слаженную подготовку. Чтобы объяснили, как там работают, какой протокол, кодовые слова, волны радиостанции, какие собратья, сержант, командир. Чтобы человек послушал, как работает арта, другие звуки, что означают. Потом выйти на какую-то миссию, логистику увидеть. Чтобы боец привык, втянулся", - отметил военный.

Он рассказал, что сначала всем пехотинцам страшно, потому что неизвестно, чего ожидать в дальнейшем.

"Всегда есть страх, потому что из какой-то операции можешь не выйти, особенно если идут штурмовые действия", - пояснил Сенцов.

Мобилизация в Украине - актуальное о подготовке бойцов

Как сообщал УНИАН, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко заявил, что из-за высокой активности боевых действий и острой потребности боевых подразделений в свежем пополнении полноценный трехмесячный курс подготовки бойцов пока невозможен.

В сентябре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что сейчас мобилизованные в Украине получают недостаточную подготовку перед отправкой на фронт. По словам Сырского, сейчас новобранцы проходят один месяц базовой военной подготовки, а затем от полумесяца до полного месяца дальнейшую специализированную подготовку перед тем, как их отправляют непосредственно на выполнение военных задач.

Вас также могут заинтересовать новости: