Сейчас запущен пилотный проект, результаты которого оценят в декабре.

Сроки базовой военной подготовки мобилизованных планируют увеличить в полтора раза. Пилотный проект уже запущен в четырех учебных центрах ВСУ. Как пишет УП, об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин.

"Один из важных шагов, которые сделаны для наращивания подготовки и улучшения качества обучения военнослужащих в учебных центрах является увеличение сроков базовой общевойсковой подготовки. С этой целью разработана и утверждена программа базовой общевойсковой подготовки со сроком обучения 1,5 месяца", - заявил он.

Стоит добавить, что сейчас сроки такой подготовки составляют 30 дней.

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По словам Межевикина, пилотный проект с увеличением сроков подготовки сейчас реализуется в четырех ключевых учебных центрах ВСУ. По новой программе тренируются около 500 военнослужащих.

В рамках обновленной программы базовой подготовки новобранцев обучают использованию беспилотников и окопных средств радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ/РЭБ). Также улучшена тактико-огневая подготовка, обучение методам разведывательно-диверсионной деятельности и навыкам выживания на фронте, особенно в условиях зимы.

Как отметил представитель Генштаба, в декабре результаты пилотного проекта изучат, и на этом основании будет принято решение о целесообразности распространения новой программы на другие учебные центры.

Сроки подготовки мобилизованных в Украине

Как писал УНИАН, в мае этого года Минобороны сообщало, что сроки базовой общевойсковой подготовки в Украине составляют 30 суток. После этого, в зависимости от военно-учетной специальности мобилизованного, он проходит профессиональную подготовку сроком от 14 до 50 суток. Затем также проводится "коллективная подготовка" продолжительностью до 15 суток.

В сентябре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский жаловался, что мобилизованные в Украине получают недостаточную подготовку перед отправкой на фронт. Вместе с тем он отмечал, что Украина должна воевать эффективнее, учитывая значительное численное преимущество врага.

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