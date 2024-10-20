В ВСУ могут увеличить продолжительность базовой военной подготовки мобилизованных. Сейчас дообучение новобранцев приходится проводить на базе бригад, в которые попадают уже "обученные" новички. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.
Он отметил, что из-за высокой активности боевых действий и острой потребности боевых подразделений в свежем пополнении полноценный трехмесячный курс подготовки бойцов пока невозможен. Поэтому за месяц базовой подготовки мобилизованный получает лишь "азы" военного дела: что такое оружие, что такое средства связи, что такое тактическая медицина, как действовать в составе "двойки", "тройки", группы, как штурмовать окоп, как обороняться, как обустраивать позицию.
"Далее военнослужащие попадают непосредственно в боевые бригады. И здесь все зависит от того, как бригада организовала работу. Если говорить о 92-й штурмовой бригаде, после того, как военнослужащий попадает в нее, если это будет штурмовик, он обязательно еще пройдет боевое слаживание и необходимую профессиональную подготовку на тех учебных мощностях, которые есть в составе бригады", - рассказал Федоренко.
По словам военного, этап слаживания является очень важным, поскольку дает понять, на что способен новобранец, чтобы потом для него можно было определить адекватную задачу.
Сроки военной подготовки в Украине
Как писал УНИАН, на текущий момент продолжительность базовой военной подготовки в ВСУ составляет один месяц. После этого новобранец проходит профессиональную подготовку, которая в зависимости от военной специальности, может длиться от двух недель до 50 дней. После этого начинается "коллективная подготовка" сроком до 15 суток.
В сентябре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что сейчас мобилизованные в Украине получают недостаточную подготовку перед отправкой на фронт.
На днях стало известно, что в четырех тренировочных центрах ВСУ проводят эксперимент по увеличению сроков базовой военной подготовки на 50%. Если эксперимент признают успешным, его распространят на остальные учебные центры.