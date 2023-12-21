Идея поставить женщин на воинский учет главнокомандующему не понравилась.

Генеральный штаб ВСУ в целом одобряет новый законопроект о мобилизации и порядок прохождения военной службы, который сейчас дорабатывается в Верховной Раде и отдельные положения которого уже вызвали значительный резонанс в обществе. Но некоторые нормы из документа надо убрать, считают в Генштабе.

Об этом говорится в письме Генштаба в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки за подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Текст письма опубликовала нардеп Марьяна Безуглая.

"Официальная позиция Залужного относительно текущей редакции законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы. Это уже после месяцев переговоров с ним и его ГШ ВСУ. Обратите внимание, главнокомандующий ВС Украины поддерживает все остальные нормы проекта, в его письме представлены только замечания", – подчеркнула Безуглая.

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Итак, в письме, датированном 20 декабря, содержатся следующие замечания Генштаба относительно норм, "которые не отвечают интересам ВСУ и не способствуют обеспечению обороноспособности государства":

Взятие всех женщин на воинский учет. По мнению Генштаба, это увеличит вдвое нагрузку на ТЦК, учреждения здравоохранения, которые проводят медосмотр военнообязанных, а также повлечет "определенный резонанс" в обществе и побудит женщин массово покидать Украину. Генштаб предлагает оставить ситуацию с женщинами в текущем состоянии, а к реформе вернуться после войны. Обязательная ротация военнослужащих после 3 месяцев на передовой и предоставление 90-дневного отпуска после 24 месяцев службы. В Генштабе отмечают, что ВСУ остро не хватает обученного человеческого ресурса, поэтому проведение подобных ротаций и массовое предоставление длительных отпусков военным невозможно. Отмечается, что сейчас практически все боевые части находятся в районах выполнения задач. Генштаб предлагает изъять эти нормы из законопроекта вообще, ведь они "на сегодня не могут быть применены". Назначение военнослужащих с инженерной специальностью исключительно на должности инженерного профиля. Генштаб отмечает, что мобилизационный ресурс крайне ограничен, поэтому такая норма нецелесообразна. Она приведет к тому, что имеющихся военнослужащих будет невозможно назначить на вакантные должности. Эту норму предлагается убрать. Обязательная ротация работников ТЦК каждые три года. По мнению Генштаба, такая практика "сделает невозможным сохранение опыта" и "разрушит систему воинского учета", а потому эта норма является нецелесообразной. Освобождение инвалидов 2-й группы. Генштаб предлагает убрать эту норму из законопроекта, не приводя никаких аргументов.

"С целью обеспечения выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины прошу ускорить регистрацию законопроекта и рассмотрение его в Верховной Раде", – говорится в письме Залужного.

Нардеп Безуглая отмечает, что зарегистрировать законопроект в Верховной Раде планируются до конца декабря, а голосование должно состояться в январе.

Резонансный законопроект о мобилизации

Как писал УНИАН, недавно нардеп Марьяна Безуглая и другие народные избранники опубликовали отдельные положения из законопроекта о мобилизации, который сейчас находится в разработке. Эти выдержки из документа получили широкий резонанс в украинском обществе.

Особую огласку получила норма о том, что все женщины должны стать на воинский учет, как и мужчины. Также они будут подлежать мобилизации, но на тыловые специальности. На боевые должности, как и сейчас, они могут пойти только по собственному желанию.

Кроме того озвучивались и другие нормы. Например об обязанности всегда носить с собой военный билет. Также поднимался вопрос про демобилизацию после 36 месяцев службы. Но неясно, будет ли это положение включено в законопроект.

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