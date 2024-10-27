По словам музыканта, с людьми нужно вести диалог, чтобы ситуация с мобилизацией в Украине стала лучше.

Сейчас в Украине попасть к какому-то не очень компетентному командиру бригады стало больше исключением, ведь теперь можно выбрать, где именно тот или иной человек хочет служить. Такое мнение высказал музыкант, рэп-исполнитель, а теперь и командир взвода БпЛА Александр Ярмак в интервью "Суспільне".

"Да. Бывает, тебе не повезет - попадешь к какому-то не очень компетентному, не очень "сговорчивому" командиру. Но, к счастью, это уже стало больше исключением, потому что все же диалог есть. Кого куда - кого на связистов, кого на логистику, кого в пехоту. Как и в обществе - от состава ума выбирается соответствующая должность", - объяснил он.

По словам военного, проблема с пехотой начинается тогда, когда человек не сделал ничего, чтобы найти себя в армии.

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"Когда думал, что как-то пронесет. Когда не прошел какой-то из курсов подготовки. Если человек попадает в ТЦК и говорит, что у него сертификат "Боривітра" и он готовился, условно, на оператора БпЛА, или, например, прошел курсы тактической медицины, поверьте, я видел мразюк в ТЦК, но они все равно скажут: если у тебя есть такие навыки, мы сделаем возможное, чтобы ты работал по специальности", - отметил Ярмак.

В то же время музыкант подчеркнул, что не поддерживает мобилизацию людей, которая проводится прямо на улицах:

"Но я не поддерживаю загребание на улице. Я все же уверен, что диалог дает гораздо лучшие результаты. Пример этого - как это происходит в Силах беспилотных систем. К нам идут добровольно. Люди понимают, что их судьба в их руках".

Военнослужащий считает, что нужно улучшить условия, чтобы для добровольцев служба в пехоте стала привлекательной.

"Ясно, против КАБов мы еще не нашли приема, но найдем. Это одна из задач и Сил беспилотных систем тоже. Я видел, какие ситуации проходят пехотинцы. При том, что я сам не боюсь умереть, не хочется умереть по-тупому. Задача государства - сделать все, чтобы людей заменили роботизированные системы", - подчеркнул Ярмак.

Также у музыканта спросили, какие бы изменения он хотел начать среди гражданских. По его словам, государство должно сконцентрироваться именно на культурной работе.

"Мы "забивали" на язык - и я так же участник этих определенных процессов, потому что нужно было время осознать важность этого вопроса. Нужно формировать поколение на ценностях. Населению нужно перестать быть инфантильным, взрослеть. Раньше у нас с этим были большие проблемы", - подчеркнул военный.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее военнослужащий Игорь Луценко заявил, что для того, чтобы мобилизовать большее количество мужчин, нужна надлежащая организация ВПК, чтобы он мог адекватно обслуживать потребности армии. По его словам, также нужно нормальное бронирование, ведь сейчас в Украине преимущественно хаотичные мобилизация и бронирование.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко считает, что Украина сейчас имеет достаточно человеческих ресурсов, поэтому мобилизационный возраст снижать не нужно.

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