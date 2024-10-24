Военный рассказал, как встретил свой день рождения на фронте.

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который с началом полномасштабного вторжения стал на защиту страны, впервые за долгое время вышел на связь. Военный поделился новой фотографией по случаю праздника.

Сегодня, 24 октября, танцовщик отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 39 лет. В своем Instagram он отметил, что ему всегда нравилось, когда этот праздник приходился на будний день.

Этот год не стал исключением. 39-летие Дмитрий встретил на фронте. Он вместе с побратимами были на боевом "выступлении".

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"Я всегда любил, когда мой день рождения приходился на рабочий день, потому что что может быть лучше, чем иметь возможность собственными глазами увидеть и подвести итоги за год жизни. Вероятно, Бог слышит меня, потому что сегодня у меня тоже было "выступление" со своей командой. Не то, что вы привыкли видеть, но оно гораздо ценнее для меня. Кац*пне было больно! К сожалению, это не вернет жизни нашим друзьям и близким, но сохранит жизнь другим", - написал знаменитость.

В дополнение, танцовщик призвал украинцев не терять надежду и верить в победу. По его словам, в государстве до сих пор есть немало хороших людей, поэтому не стоит отчаиваться во всех. Кроме того, он посоветовал тщательно проверять информацию, чтобы не наткнуться на российскую пропаганду.

"Я чувствую вашу раздраженность некоторыми нашими согражданами, потому что бываю иногда в городе и тоже читаю новости. Возможно, вы даже время от времени теряете веру в людей... Но помните, что прекрасные люди есть в нашей стране. Возможно, их даже меньше, чем гнид, но на них держится Вселенная! Поэтому, не теряйте веру друг в друга, мои прекрасные люди, и фильтруйте российскую ИПСО, которая работает постоянно", - добавил хореограф.

Напомним, ранее Алена Шоптенко ответила, поддерживает ли связь с экс-супругом Дикусаром. Танцовщица рассказала о своем отношении к военному.

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