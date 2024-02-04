Бывший командир роты батальона "Айдар" раскритиковал законопроект Кабмина о мобилизации.

Если Верховная Рада до весны проголосует за новый законопроект, в котором прописано усиление мобилизационных мероприятий, то достаточно массовая мобилизация в Украине развернется только весной.

Правительственный проект закона о мобилизации, в том виде, в котором его второй раз внесли в парламент, "не будет решать те проблемы, которые нужно", поделился мнением ветеран войны Украины против РФ, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его мнению, вопрос в том, начнет ли работать потом этот закон.

"...И если даже нам удастся теперь этот законопроект усовершенствовать, и до весны за него проголосуют, то тоже надо понимать, что в таком случае весной только развернется достаточно массовая мобилизация...", - отметил эксперт.

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По его мнению, для украинской стороны весной откроется "окно возможностей". "...но дай Бог, чтобы мы были готовы на лето. То есть снова повторится история 2023 года, когда наступление намечалось на весну, а началось 6 июня. Но тогда лимитировали не люди, а само железо, которое слишком медленно ехало от союзников. На этот раз наоборот, железо уже есть, А вот наберем ли мы вовремя людей?...", - добавил экс-командир.

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Украинские военные в конце 2023 года попросили дополнительно мобилизовать до 500 тысяч граждан. Кабмин потом подал в Раду законопроект о мобилизации, но в нем нашли много "ляпов", и само правительство этот документ отозвало.

30 января 2024 года Кабмин передал в Раду обновленную версию проекта закона. В документе, в частности, предлагается снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Кроме того, предусмотрено наказание для уклонистов, в том числе ограничение права на управление транспортом, наложение ареста на ценности и средства и временное ограничение в праве на выезд за пределы Родины.

Председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич говорил, что в законопроекте не хватает нормы о ротации украинских воинов.

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