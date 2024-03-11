"Правильная" повестка обязывает явиться в ТЦК.

Повестка имеет утвержденную форму, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №1478. Бланк повестки предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

"То есть, такая повестка является документом о вызове, который порождает обязанность явиться в ТЦК СП в случае соблюдения правильности ее оформления и порядка вручения", – отметила юрист.

В то же время адвокат добавила, что на сегодняшний день урегулированного порядка и алгоритма вручения повесток представителями ТЦК СП не существует. Эту ситуацию наши законодатели пытаются изменить законопроектом о мобилизации.

Видео дня

"В какой редакции с учетом внесенных правок будет окончательно принят проект, будет видно позже. А значит, на сегодняшний день по действующему профильному законодательству, в частности по статье 22 закона о мобилизации, предусматривается обязанность граждан явиться в ТЦК СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и/или повестках", – рассказала эксперт.

Одновременно постановлением правительства №1478 предусматривается вручение повесток военнообязанным под их личную подпись по месту жительства. Оповещение также может быть реализовано через работодателя.

Действующим законодательством не предоставляются полномочия представителям ТЦК СП принудительно доставлять граждан в ТЦК СП, путем физического воздействия, принуждения и т. п. Их права ограничиваются исключительно вручением повестки или мобилизационного распоряжения.

Всего существует четыре вида повесток: для уточнения данных, на медицинскую комиссию, мобилизационное распоряжение и для призыва на срочную службу. Во время военного положения и мобилизации в Украине уполномоченные лица могут вручать три типа повесток, кроме последней.

Бронирование от мобилизации

В правительстве планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы, также бронирование будет касаться определенных профессий. По словам нардепа Алексея Гончаренко, бронированию будут подлежать все чиновники категории А, рабочие предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ, а также работники полиции.

Заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин заявил, что в законопроект о мобилизации планируют добавить норму о бронировании для отдельных категорий лиц – в частности, речь идет о тех, кто зарабатывает от 35 тысяч гривен. По его словам, вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке – решили узаконить принцип "война только для бедных".

Вас также могут заинтересовать новости: