Скандал вокруг Сумского ТЦК получил продолжение и добавил вопросов.

В Сумском областном ТЦК отрицают, что пытались мобилизовать на фронт мужчину, который от рождения не имеет кисти на руке и страдает от проблем со зрением. В своем заявлении ТЦК утверждает, что вся история является фейком, который распространяют для дискредитации центров комплектования.

"Данная информация ложна и искажена врагом для подрыва мобилизации и имиджа территориального центра комплектования и социальной поддержки. Те кто ее распространяет - делает это сознательно с целью дискредитации ТЦК и СП", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Александр Денисенко, из-за которого возник весь скандал, давно не обновлял данные в ТЦК, в частности у военкомата не было документов о наличии у него инвалидности. Именно поэтому, как уверяют в ТЦК, его и вызвали повесткой – уточнить данные.

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"У него обнаружили неактуальный военно-учетный документ (справка вместо военного билета), который сейчас нуждается в обновлении. Согласно порядку оформления учетных документов мужчину отправили на ВЛК для оформления всех нужных документов о снятии с учета и выдачи нового актуального бланка – военного билета. Документы об инвалидности второй группы также будут приобщены к выводу ВЛК", – говорят в центре комплектования и отмечают, что Александр действительно не может быть мобилизованным в ряды ВСУ.

Между тем блогер Павел Паламарчук, который предал огласке эту историю и сообщил, что мужчину без руки хотят мобилизовать на фронт, уже удалил эту публикацию со своей страницы в Фейсбуке.

Скандал с мобилизацией Александра Денисенко

Как писал УНИАН, сегодня блогер Павел Паламарчук сообщил, что Сумской ТЦК хочет отправить на фронт жителя Шостки, который от рождения не имеет кисти и плохо видит. В частности блогер, ссылаясь на слова самого Александра, рассказал, что в ТЦК открыто заявили, будто им безразлично наличие справки об инвалидности.

"Военкомы ему сказали что "мы не будем смотреть на твои справки, они сейчас ничего не значат" и "пойдешь в армию и у тебя будет легкая работа"... Друзья, это ад", - написал блогер.

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