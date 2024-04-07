Адвокат пояснил, что такое решение не могут принимать ни работники ТЦК, ни полицейские.

Новый законопроект о мобилизации, принятый депутатами в первом чтении, предусматривает определенные ограничения для уклонистов. Адвокат Роман Кичко рассказал изданию Telegraf, могут ли у уклониста конфисковать водительское удостоверение и автомобиль.

По словам юриста, самостоятельно решение о применении подобных средств воздействия представители ТЦК и СП не будут принимать. Это может сделать только суд.

В случае невыполнения во время мобилизации военнообязанным или резервистом своих обязанностей ТЦК и СП будет обращаться в Национальную полицию для осуществления административного задержания и доставки военнообязанного или резервиста.

Видео дня

Если Нацполиция в течение 15 дней не смогла это реализовать, ТЦК и СП направляет военнообязанному/резервисту требование. Тем, кто зарегистрирован в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, требование направляется через кабинет.

"В таком случае требование будет считаться врученным в день отправления, а если отправление состоялось после 17:00 - на следующий день - независимо от того, ознакомился ли военнообязанный с этой информацией в своем электронном кабинете. В противном случае требование направляется по почте и будет считаться врученным в день вручения требования под расписку или в день, когда на почте поставили отметку об отказе в получении письма", - пояснил юрист.

С этого времени у военнообязанного или резервиста будет 10 дней, чтобы выполнить требование, а именно - обратиться в ТЦК и СП. Если этого не произошло, в течение пяти дней ТЦК имеет право обратиться в суд. Адвокат добавил, что суд будет назначать заседание, на которое пригласят военнообязанного.

"Категория таких дел будет рассматриваться по правилам административного судопроизводства. С тех пор как открыто производство, юрист советует воспользоваться услугами защитника, ведь решение примут довольно быстро - в течение 15 дней", - пояснил он.

Кичко отметил, что решение суда будут подавать в государственную исполнительную службу, которая будет действовать согласно закону "Об исполнительном производстве". По его словам, в законе четко не сказано, как должны выполнять решение суда в части ограничения права управлять транспортным средством. Сейчас такое ограничение накладывают только на тех мужчин, которые имеют задолженность по уплате алиментов.

"А в закон "Об исполнительном производстве" пока не предлагают внести изменения, касающиеся ограничения права управления авто. И не исключено, что такие изменения не введут впоследствии", - пояснил адвокат.

Кичко не считает, что водительское удостоверение будут изымать. В то же время он напомнил, что за управление транспортным средством, несмотря на ограничения, влечет за собой лишение права управления авто на срок от 3 до 6 месяцев. Если лицо снова нарушило временное ограничение, и снова село за руль, на него могут наложить штраф в размере 20 400 грн.

За третье такое же нарушение предусматривается штраф в размере двух тысяч четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (это 40 800 грн), с лишением права управления на срок от пяти до семи лет и с платным изъятием транспортного средства или без такового. В таком случае полицейский даже имеет право изъять транспортное средство и поставить на штрафплощадку.

Мобилизация в Украине - последние новости

В конце декабря 2023 года Кабмин подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал.

Вас также могут заинтересовать новости: