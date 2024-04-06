Юрий Танасийчук уточнил, в каком случае мужчине "светит" лишение свободы.

За неявку по повестке украинцы могут получить разные виды наказания: от штрафов до лишения свободы, это зависит от этапа, на котором лицо проигнорировало визит в ТЦК.

Об этом рассказал юрист Юрий Танасийчук в эфире телемарафона. По его словам, это касается всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"Согласно закону, каждый мужчина призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, должен выполнить свой долг и самостоятельно прийти обновить свои данные в ближайшем ТЦК. Все территориальные ограничения сняты еще в 2022 году. Поэтому это не право, это обязанность", - сказал он.

По его словам, за то, что лицо не обновило учетные данные в ТЦК, может быть применен штраф в размере от 1700 до 3400 грн. При повторном не обновлении данных и неявке по повестке эта сумма возрастет. Так, при неявке после прохождения ВВК, эта сумма может достигать более 8000 грн.

"Это если мы говорим о мужчинах призывного возраста. Относительно должностных лиц, в обязанности которых по определенным предприятиям, учреждениям, организациям входит сообщать об обязательной явке в ТЦК, там несколько выше суммы административного взыскания", - отметил юрист.

Он пояснил, что на завершающем этапе человек может быть привлечен в рамках уголовного производства по поводу уклонения от мобилизации, и это наказание уже существенное - оно может составить от 3 до 5 лет лишения свободы.

Мобилизация в Украине - последние новости

В конце декабря 2023 года Кабмин подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за военные правонарушения. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал.

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