Он также прокомментировал слова Зеленского о необходимости мобилизовать 500 тысяч человек.

Действующий закон о мобилизации рабочий и трудоспособный, однако проблема заключается в том, что власть не выполняет законодательство. Такое мнение высказал генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.

"Вопрос не в количестве законов и законопроектов, которые принимаются, а вопрос в исполнении действующих законов. С точки зрения меня как военного и человека, принимавшего участие в мобилизации 2014-2015 и последующих годов, я скажу так, что закон, который существует, более чем рабочий, более чем трудоспособный, там четко определены все полномочия и все обязанности должностных лиц, начиная от президента и заканчивая последним председателем сельсовета или территориальной громады. Задача номер один, – чтобы власть выполняла действующие законы, а власть с этими гуляниями "законопроект сюда – законопроект туда" в первую очередь пытается отойти от ответственности за бездействие в предыдущие годы этой войны", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, действующий закон не нуждается в изменениях. Однако надо заставить власть выполнять уже существующее законодательство.

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"Вспомним последнее выступление президента, как он сказал: ну там где-то военные и где-то там народные депутаты. У нас украинское общество воспринимает, что где-то кто-то отдельно живет – где-то Украина, которая воюет в окопах; Украина, которая обеспечивает тех, кто в окопах, и где-то те, кто ждут когда какой-то закон проработают и будет он популярным или не будет. Давайте сначала все же заставим нашу власть выполнять те законы, которые уже существуют", – пояснил Кривонос.

Кроме того генерал прокомментировал заявление Зеленского о том, что военные просят мобилизовать 500 тысяч человек. По его словам, мобилизация такого количества лиц сразу не принесет пользы ни обществу, ни войску.

"Я не уверен, что он дочитал ту записку, которую в полном объеме ему писал тот же Залужный, потому что там не одна, не две и не три страницы, это во-первых. И цифра там явно не 500 стояла. А если даже 500, то она была бы разнесена не на один, не два и не на три месяца, а поэтапно. Эта манипуляция. Сразу и 500 – это вообще не в пользу ни общества, ни в пользу военных – и политики это подчеркивают: вот военные хотят и пусть разъясняют напрямую, для чего это нужно. Оно-то можно разъяснить, но разъяснять тому, кто не служил ни дня в армии, кто уклонялся от службы, то о чем может идти речь – это же разговор глухого с немым, понимаете, они друг друга не понимают", – констатировал генерал Кривонос.

Мобилизация в Украине: последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войску всегда не хватает людей на фронте, потому что Россия мобилизует и бросает на убой трупы.

Он также высказался относительно мужчин мобилизационного возраста, находящихся за границей:

"Это вопрос закона и справедливости. Если ты мобилизационного возраста согласно украинскому закону – ты должен быть в Украине. И это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать", – сказал он.

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