Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не будет бросать людей на убой как мясо под танки, как это делает Россия.

Украине всегда не хватает людей на фронте, потому что Российская Федерация мобилизует и бросает на убой трупы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

Комментируя потребность ВСУ в новобранцах, Зеленский объяснил позицию Украины относительно мужчин мобилизационного возраста, которые находятся за границей.

"Это не какой-то сложный вопрос. Это вопрос справедливости. Это не вопрос к женщинам, мужчинам не мобилизационного возраста или детям. Они свободны. Это вопрос закона и справедливости. Если ты мобилизационного возраста согласно украинскому закону - ты должен быть в Украине. И это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что "в Украине нельзя просто дышать воздухом". "Мы в войне. И поэтому ты: работаешь или воюешь. И это факт. Потому что заработная плата одного военного - это налоги шести-восьми человек", - подчеркнул президент.

По его словам, поддержка от западных партнеров не идет на обеспечение зарплаты для военных. В этой связи, обеспечение военных - это вопрос налогоплательщиков.

"Это вопрос справедливости. Ты можешь работать и не быть на фронте. Это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. В целом, это справедливо - платить налоги. Но во время войны это стоит очень остро. Это вопрос справедливости", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, как отмечает глава государства, Украине всегда не хватает людей во время войны.

"Мы боремся против Российской Федерации, которая не считает людей. И она может мобилизовать своих людей, потому что она мобилизует трупы. Вы понимаете: они знают, что мобилизуют, извините, трупы. Они мобилизуют мясо. Им все равно, вернется этот человек, не вернется и тому подобное. А нам не все равно. И тут не вопрос в том, что мы в четыре раза меньше, чем Россия по населению. Поверьте, если бы мы были такие же как Россия по количеству населения - мы все равно бы не бросили людей под танки", - подчеркнул президент.

Он сказал, что Украина уважает человека, а вопрос встает относительно отношения к человеку в Украине и отдельно в России.

"Мы боремся за эти ценности, за права людей. Какой смысл бороться за права человека, если ты не уважаешь эти права? Это просто бессмысленно. Это бред. Это и все. И поэтому всегда будет не хватать (человеческого ресурса) против этого государства, которое держит людей как рабов и бросает их под танки. Всегда", - заявил Зеленский.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, в декабре министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинские мужчины, годные к военной службе, которые находятся за границей, должны вернуться и стать в ряды украинской армии. Тем, кто ослушается, он угрожал санкциями.

В Офисе президента поддержали идею призвать в армию украинских мужчин, живущих за границей, и наказывать тех, кто откажется явиться в призывные пункты. В частности, в качестве таких мер обсуждается лишение пособия и вида на жительство.

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