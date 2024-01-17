Украине всегда не хватает людей на фронте, потому что Российская Федерация мобилизует и бросает на убой трупы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе на полях Всемирного экономического форума.
Комментируя потребность ВСУ в новобранцах, Зеленский объяснил позицию Украины относительно мужчин мобилизационного возраста, которые находятся за границей.
"Это не какой-то сложный вопрос. Это вопрос справедливости. Это не вопрос к женщинам, мужчинам не мобилизационного возраста или детям. Они свободны. Это вопрос закона и справедливости. Если ты мобилизационного возраста согласно украинскому закону - ты должен быть в Украине. И это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать", - сказал Зеленский.
Он отметил, что "в Украине нельзя просто дышать воздухом". "Мы в войне. И поэтому ты: работаешь или воюешь. И это факт. Потому что заработная плата одного военного - это налоги шести-восьми человек", - подчеркнул президент.
По его словам, поддержка от западных партнеров не идет на обеспечение зарплаты для военных. В этой связи, обеспечение военных - это вопрос налогоплательщиков.
"Это вопрос справедливости. Ты можешь работать и не быть на фронте. Это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. В целом, это справедливо - платить налоги. Но во время войны это стоит очень остро. Это вопрос справедливости", - подчеркнул Зеленский.
В то же время, как отмечает глава государства, Украине всегда не хватает людей во время войны.
"Мы боремся против Российской Федерации, которая не считает людей. И она может мобилизовать своих людей, потому что она мобилизует трупы. Вы понимаете: они знают, что мобилизуют, извините, трупы. Они мобилизуют мясо. Им все равно, вернется этот человек, не вернется и тому подобное. А нам не все равно. И тут не вопрос в том, что мы в четыре раза меньше, чем Россия по населению. Поверьте, если бы мы были такие же как Россия по количеству населения - мы все равно бы не бросили людей под танки", - подчеркнул президент.
Он сказал, что Украина уважает человека, а вопрос встает относительно отношения к человеку в Украине и отдельно в России.
"Мы боремся за эти ценности, за права людей. Какой смысл бороться за права человека, если ты не уважаешь эти права? Это просто бессмысленно. Это бред. Это и все. И поэтому всегда будет не хватать (человеческого ресурса) против этого государства, которое держит людей как рабов и бросает их под танки. Всегда", - заявил Зеленский.
Мобилизация в Украине
Как сообщал УНИАН, в декабре министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинские мужчины, годные к военной службе, которые находятся за границей, должны вернуться и стать в ряды украинской армии. Тем, кто ослушается, он угрожал санкциями.
В Офисе президента поддержали идею призвать в армию украинских мужчин, живущих за границей, и наказывать тех, кто откажется явиться в призывные пункты. В частности, в качестве таких мер обсуждается лишение пособия и вида на жительство.