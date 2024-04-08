По его словам, чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк призвал поддерживать защитников и словом, и делом и присоединяться в ряды ВСУ. Об этом говорится в Facebook командующего.

По его словам, пока ВСУ героически воюют и сдерживают оккупантов по всей линии фронта, Россия пытается расшатать наши тылы: посеять вражду, панику, недоверие к армии. Враг тратит на это огромные ресурсы.

Он подчеркнул, что российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация - это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав.

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"Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: Россия отказывает нам в праве на существование. Враг понимает только язык силы. Мы должны заставить его убираться прочь с нашей земли. Если мы этого не сделаем, никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще. Посмотрите на саму Россию, на временно оккупированные территории", - отметил Павлюк.

Он подчеркнул, что ВСУ - единственная сила, способная остановить и уничтожить врага.

"Все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы. Особенно во время битвы за существование государства. Напомню, что защита государства - это конституционная обязанность гражданина. Войско - это братство. Защита государства - сверхсложное, но в то же время важнейшее и самое престижное дело. Отбросим страшилки и манипуляции и разберемся, как есть на самом деле. Получили вы повестку или сами пришли в ТЦК обновить данные - это не значит, что завтра вы поедете на штурм вражеских позиций. Это ложь", - отметил командующий Сухопутных войск.

Он напомнил, что есть определенная законом процедура: прохождение военно-врачебной комиссии, а также дополнительных медицинских обследований, если на то есть основания. Все, кого признали годными к службе, без исключения - отправляются в учебные центры. Базовая общевойсковая подготовка длится месяц. Это соответствует стандартам стран-партнеров НАТО (4 недели).

"Да, в системе подготовки не все идеально. Но мы реагируем на все проблемы и вызовы. Наши способности подготовить новобранцев к эффективным боевым действиям не хуже, чем у большинства других армий. После прохождения базовой общевойсковой подготовки воины попадают в воинские части. И не обязательно именно на боевые должности", - заявил Павлюк.

По его словам, для командования ВСУ каждый военнослужащий - наивысший приоритет, и это доведено до всех командиров.

"Наш подход таков: сначала новичок набирается опыта и только потом может участвовать в боевых действиях. Самые эффективные бригады открывают рекрутинговые центры по всей Украине. Там желающих сопровождает отдельный специалист. Даже дадут возможность испытать себя и пройти тестовый период. Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни. Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону - судьба страны, судьба нашей нации. Россия никого не оставит в покое: ни тех, кто спрятался, ни тех, кто предал Украину", - подчеркнул командующий.

Павлюк пояснил, что сейчас исторический момент, который дала нам судьба: или мы защитим и сохраним государство, или исчезнем как нация. Он призвал поддерживать защитников и словом, и делом, присоединяться в ряды ВСУ.

Дополнительная мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский рассказал, планируется ли в Украине мобилизация полмиллиона человек. В частности, он отметил, что "полмиллиона нам не нужно".

Что касается того, сколько человек будет мобилизовано, Зеленский заявил, что "пока не готов это сказать"

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