На следующей неделе должно состояться голосование в комитете и в Верховной Раде.

В ближайшие дни президент Украины подаст в Верховную Раду два закона - о продлении действия военного положения и о продлении всеобщей мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Напомню, что пока военное положение действует до 11 августа 2024 года. Соответственно на следующей неделе где-то 22-25 июля состоится голосование в Комитете и затем Раде. И очень вероятно снова на 90 дней, то есть до 9 ноября 2024 года", - написал он в Тelegram.

Железняк добавил, что это будет уже двенадцатое голосование Рады за военное положение.

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Военное положение в Украине - подробности

В мае 2024 года Верховная Рада проголосовала за продление военного положения на очередные 90 суток - до 11 августа 2024 года, это было уже одиннадцатое подобное голосование.

Депутаты поддержали два президентских законопроекта - "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Перед этим, 6 февраля 2024 года, решением Верховной Рады Украины было продлено всеобщую мобилизацию в Украине и действие военного положения до 13 мая 2024 года.

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