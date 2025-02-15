На днях Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как на инициативу набора в армию молодежи в возрасте 18-24 лет по контрактам отреагировали западные союзники.

Как отметил он во время общения с журналистами по итогам участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, на Западе с пониманием восприняли данную инициативу, особенно, американцы, ведь у них вся армия контрактная.

"Все начали понимать, что появился контракт. Это очень правильный шаг с нашей стороны. Как говорится, когда не "бусификация". Очень серьезная история, когда предлагается контракт молодым людям", - сказал Зеленский.

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Проект "Контракт 18-24" - что сообщалось

Как писал УНИАН, 11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года.

Отмечалось, что контракт предусматривает выплату 1 миллиона гривень, а также социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение, бесплатный проезд и коммунальные льготы, компенсацию аренды жилья на время службы.

По словам Зеленского, инициатива шла от военных командиров, от Министерства обороны.

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