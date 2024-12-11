Украинское законодательство предусматривает и уголовную ответственность, рассказала юрист.

Если военнообязанный не забрал с почты отправленную заказным письмом повестку на уточнение данных/прохождение ВВК и не явился по ней в ТЦК и СП, ему грозит штраф от 17 до 25 тысяч гривень. Об этом УНИАН рассказала адвокат Мария Михайленко (Демешко).

Соответствующее наказание предусмотрено статьей 210-1 Кодекса Украины об админправонарушениях. Штраф грозит и тем, кто повестку забрал, но в ТЦК не дошел.

Размер штрафа определяется в ТЦК. Практика показывает, что за первое нарушение накладывается минимальный штраф в размере 17 тыс. грн., а в случае повторного - военнообязанного могут оштрафовать на все 25 тыс.

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По словам адвоката, за неявку по повестке украинским законодательством предусмотрена и уголовная ответственность - от трех до пяти лет лишения свободы или условный срок в связи со смягчающими обстоятельствами. Такое наказание грозит военнообязанному, который трижды не явился в ТЦК по боевой повестке - ее вручают уже после прохождения ВВК и признания годным к военной службе.

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Напомним, в "BBC Украина" со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщили, что нынешние темпы мобилизации в Украине не покрывают даже текущие потери, не говоря об увеличении численности Вооруженных сил.

В The Telegraph писали, что отказ президента Украины Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет торпедировал его отношения с Вашингтоном. Журналисты назвали заявление украинского лидера о мобилизации "одной из самых откровенных атак" на президента Джо Байдена.

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