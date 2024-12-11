Это стало "прощальным ударом" администрации Байдена.

Отказ президента Украины Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст торпедировал его отношения с Вашингтоном.

The Telegraph пишет, что за время полномасштабной войны между двумя лидерами произошло немало споров, но этот может стать последним. Журналисты называют заявление украинского лидера о мобилизации "одной из самых откровенных атак" на президента Джо Байдена.

Речь идет о его категорическом отказе снизить мобилизационный возраст и словах, что кремлевский правитель Путин боится только новоизбранного президента Дональда Трампа и, возможно, Китая:

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"Украинский президент нанес прощальный удар, направленный непосредственно на Байдена, который еще 42 дня будет оставаться самым влиятельным лидером в мире".

Снижение мобилизационного возраста

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