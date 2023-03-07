Именно запись с бодикамеры станет доказательством того, что повестка вручена, говорит он.

В Украине планируют обеспечить боди-камерами представителей Территориальных центров комплектования и соцподдержки. Адвокат Роман Симутин в своем YouTube-канале пояснил, что с таким нововведением изменится во вручении повесток военнообязанным украинцам.

Это означает, что в случае вручения повестки военнообязанному во время патрулирования полиции и представителей ТЦК весь процесс будет записываться на камеру.

"Вручают вам повестку, вы ее получили или отказались и в определенное время в военкомат не явились, считая, что не докажут, пройдет. Но вы забыли важную деталь: все зафиксировала бодикамера полицейского", — подчеркнул он.

Видео дня

Будет ли такое видео доказательством? Да, подчеркивает адвокат, ведь эта запись устанавливает наличие или отсутствие определенного факта - то есть здесь будет видно, что повестка, например, была вручена.

А представитель ТЦК СП составит протокол и приобщит видео. Военком вынесет протокол о привлечении человека к административной ответственности за уклонение от воинского учета, что предусматривает штраф в 3400 грн.

"После повторного вручения повестки и неприбытия в военкомат без уважительных причин в отношении вас откроют уголовное преследование за уклонение от мобилизации, где одним из основных доказательств будет видео", — подытожил Симутин.

Новые правила вручения повесток в Украине

Призывников в Украине ждут новые правила выдачи повесток, в частности военкоматы планируют предоставить бодикамеры своим работникам, чтобы те фиксировали момент вручения документа. Об этом заявляли в ОК "Юг".

Оснастить представителей ТЦК и СП бодикамерами решили после скандальных историй, когда военнообязанных украинцев "скручивают" или тянут в авто.

Юрист Екатерина Котенкова объясняла, что в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций с камеры будут передаваться эти видео правоохранителям в качестве доказательств.

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