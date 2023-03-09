Повестка должна быть вручена лично военнообязанному.

Украинским законодательством четко определена форма повестки военнообязанным, а также кто и как их может вручать.

Как рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак, оформление любым другим способом повестки является незаконным, передает 24 канал.

По его словам, повестка должна быть вручена лично военнообязанному и им подписана, а в случае отказа от повестки - должен быть составлен соответствующий акт.

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Отмечается, что оставление повестки в дверях квартиры или почтовом ящике не является законным и не может порождать каких-либо последствий.

"Довольно часто на повестках, которые оставляют в дверях и других местах, проставляют штамп "Розыск" и т.д. Следует обратить внимание, что соответствующие отметки законодательством не предусмотрены, а потому их проставление является незаконным", - заявил юрист.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее адвокат Виктория Кравченко пояснила, что есть основания для отсрочки от военной службы во время мобилизации, там есть упоминание и об инвалидности.

Также она рассказала, что некоторые военнообязанные украинцы выехали за границу, поэтому возникает закономерный вопрос, что же их ждет в контексте мобилизации в Украине. При этом часть сограждан сбежала из страны незаконно.