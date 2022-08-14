Отметим, что военное положение и мобилизация в Украине будут продлены на 90 суток - с 23 августа до 21 ноября.

Как известно, в Украине планируют продлить военное положение, а вместе с ним – мобилизацию - президент Владимир Зеленский уже внес соответствующий законопроект в Раду.

Секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко в комментарии для Liga.NET рассказал, каких специальностей не хватает в армии и кого мобилизуют для комплектования воинских частей.

По словам Костенко, сейчас несколько изменилась система комплектования ВСУ. Если ранее говорилось о наборе в подразделение по количеству, то сейчас его пытаются наполнять по специальности. Чтобы там были все те, кто может понадобиться.

В командовании Сухопутных войск ВСУ (именно этой структуре подчинены все территориальные центры комплектования и социальной поддержки) успокаивают и говорят однозначно: людей в ВСУ хватает, все области выполнили план по призыву на 100% и больше, а потребности в доукомплектовании воинских частей, в сравнении с февралем, уменьшились в десятки раз.

"Добровольцев, конечно, тоже стало меньше, – говорит начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. - Большинство из тех, кто имел желание и был мотивирован, уже пошли защищать государство. Но, учитывая то, что потребность в доукомплектовании частей сейчас меньше, то количества добровольцев, которые есть в настоящее время, достаточно".

Горбач отмечает, что в каждом территориальном центре на учете есть добровольцы, которые стоят в очереди, чтобы пойти служить в ВСУ. По их количеству статистика не ведется.

Роман Костенко привел потребность в наборе механиков-водителей танков, а также наводчиков-операторов танков. И предположим, что в таком случае в территориальные центры комплектования приходит медик, который раньше был в армии. Последних, заметил Костенко, хватает. Поэтому его могут попросить подождать, когда возникнет необходимость.

"В то же время есть человек, который уже служил в армии танкистом. Допустим, сейчас она не очень хочет идти служить, но она нужна. Поэтому ей дают повестку и забирают на службу", – отметил он.

По словам Костенко, сейчас более чем достаточно пехотинцев. Так что их набор сейчас на паузе. Зато крайне необходимы водители. Например, редкая специальность – оператор противотанковых ракет.

Костенко отметил, что есть множество добровольцев, у которых отсутствует армейский опыт, но есть большое желание. Но в таком случае ТЦК отдаст предпочтение тому, кто уже служил в армии. А все потому, что ему необходимо немного подучиться, чтобы быть готовым к войне.

Роман Горбач отметил, что воинские части доукомплектовывают по территориальному принципу. Поэтому, если нужно будет пополнять воинскую часть в Закарпатском регионе, то сначала используют резервы Закарпатского территориального центра. Если этого будет недостаточно – обратятся к соседним.

"Если нужны гранатометчики, а на учете в конкретном территориальном центре их нет, то будут искать в ближайших центрах", – добавил Горбач.

Отметим, что военное положение и мобилизация в Украине будут продлены на 90 суток - с 23 августа до 21 ноября.

Последний срок действия военного положения в Украине были продлены на 90 суток - до 23 августа. На период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.

Ранее стало известно, что Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный просит разрешить выезд за границу для украинских студентов.

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