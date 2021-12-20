Экс-педагог киевского вуза обещала больше не появляться в сети, но спустя день "выкатила" два новых поста о русском мире.

Скандальная педагог Евгения Бильченко, которую в июле этого года уволили из университета Драгоманова из-за пророссийских высказываний, заявила о нежелании жить из-за травли в России. Она называет русский мир своим "единственным грехом" и жалуется на то, что теперь ее нигде не берут на работу.

Своими впечатлениями о жизни в РФ, куда она переехала после скандального увольнения, Бильченко поделилась в Facebook.

"Я знала, что это страшно, но я не знала, до какой степени это страшно и невыносимо. Я не выдержу второй волны травли: я просто не хочу и не могу её выдерживать", - написала экс-педагог.

По словам Бильченко, в РФ ей "положено молчать и не отсвечивать". Она столкнулась с реальностью русского мира и теперь ей стыдно рассказывать своим бывшим студентам о новой жизни, в которой ей нельзя преподавать. Скандальная фанатка России не хочет разуверивать людей в этой стране, но, как сама она замечает, реальность "прет изо всех дыр".

"Я не могу им сказать, что меня не только преподавать не берут, мне запрещают дышать. Дышать - наказуемо. Наказуемо напоминать, что я была доктором наук. Что я вообще-то - профессор, учёный, у меня хоть что-то есть. Это уничтожается грязным черным смехом, как будто меня сжигают на костре, и вокруг все хохочут и юродствуют", - жалуется Бильченко.

В РФ ей пришлось оказаться перед выбором: найти грубую физическую работу или умереть от голода. Бильченко не может зарабатывать себе на жизнь творчеством, а идти той же уборщицей у нее якобы "не хватает здоровья".

Читайте такжеЛюбителя "русского мира" уволили с должности преподавателя в Одесском университете имени Мечникова - нардепЭкс-педагога травят и в реальной жизни, и в социальных сетях. Она мечтает закрыть свой профиль от посторонних, так как "боится выброситься в окно". У Бильченко начались проблемы со здоровьем, на фоне "прекрасной жизни" в РФ врачи ставят ей подозрение на рак. Однако у нее нет страхового медицинского полиса, а проходить диагностику и лечиться в ее любимой стране очень дорого. Помимо этого, педагог вакцинировалась российским "Спутником".

"В общем, я не знаю, кого просить про быструю смерть. Жить с запретом писать, что думаешь, работать и лечиться в перспективе медленного мучительного умирания я не хочу", - написала Бильченко.

Вернуться в Украину она не может, здесь ей негде жить. В Европу ехать педагог отказалась.

"Простите, но я не хочу жить. Я не могу жить так. Я пыталась. Честно. Человек не может терпеть так долго такую сильную физическую и моральную муку. Есть пределы. Я не могу жить в страхе, что делать, если у меня грипп, куда бежать, если не греет батарея", - заявила она.

Жизнь в РФ Бильченко сравнивает с пыткой в карцере. По словам педагога, все это она должна была сказать, потому что она не хочет "умирать с сомкнутыми устами".

"Так жить просто нельзя. Не приезжайте сюда, да. Вас Россия простит, вас уничтожит толпа... Меня больше не будет в сети долго, возможно, никогда, я пытаюсь взять курс на самоуничтожение: пусть толпа пишет стихи, раз некому за меня заступиться", - написала Бильченко.

Однако "уйти надолго" педагог не смогла. Уже вскоре после своего заявления о нежелании жить Бильченко "выкатила" два новых поста с традиционными для нее размышлениями о русском мире.

Скандальные заявления Бильченко - с чего все началось

Преподаватель культурологии Евгения Бильченко назвала Украину американской колонией и раскритиковала языковой закон. Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что на ее высказывания должна обратить внимание СБУ. Также на слова педагога отреагировали в МОН.

Читайте также"Шоб вы сдохли, бандерлоги д*лбанные": проректор харьковского вуза угодил в скандал из-за комментария в соцсетиВскоре участницу языкового скандала в университете Драгоманова отстранили от занятий. Ученый совет также ликвидировал кафедру культурологии и философской антропологии Евгении Бильченко.

После увольнения педагог переехала в РФ. Практически сразу же после этого она началась жаловаться. Там Бильченко стала "нерукопожатной" и вынуждена "круглосуточно фрилансить".

Автор: Полина Кузенко