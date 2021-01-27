Преподаватель столичного Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко, уже известна пророссийской позицией, спровоцировала очередную волну критики в сети.
Новое заявление Бильченко опубликовала на своей странице в Facebook.
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В заметке женщина похвасталась российской наградой, выложив скрин документа.
"А это, мои бедные неприятели, мне Кремль вручил в Магадане...", – язвительно прокомментировала Бильченко. Затем она добавила, что еще в декабре ее взяли в Международный союз писателей (Россия).
"Я чуждая всему Символическому, но эта ипостась для меня реально честь, в действительно. Спасибо, Ленинград. Трудимся", – подписала она скрин удостоверения.
Ответ со стороны проукраински настроенных пользователей не заставил себя ждать. В комментариях к сообщению осведомленные граждане сразу опровергли какой-либо международный статус российской организации, отметив, что зарегистрирована она всего три года в частной квартире Петербурга.
Другие пользователи посоветовали преподавательнице перебираться в Россию:
"Езжайте в Ленинград, желательно на постоянное место жительства. Это же мазохизм какой-то: жить, творить, реализовываться в стране с ненавистными традициями, языком и законами. Зачем себя мучить? И подвергать созерцанию вас, такой несчастной ненавистницы всего украинского, широкой аудитории тех, кто любит свою страну и язык?"
"В Питере, бывает, еще проходят международные съезды неонацистов, где участвуют друзья и знакомые Бильченко типа Прилепина и других террористов ОРДЛО. Советую Бильченко быть последовательной и, как информационному диверсанту, обзавестись корочкой от дружественных ей российских неонацистов, воюющих на Донбассе".
Что известно о скандале с Бильченко
- На днях Евгения Бильченко вызвала скандал в сети, раскритиковав закон о языке. Масла в огонь добавили ее дальнейшие заявления, касающиеся России и войны на Донбассе.
- Языковой омбудсмен Тарас Кремень напомнил, что женщина находится в базе "Миротворца", предположив, что ее деятельность курируется из Москвы.
- Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ имени М. П. Драгоманова
- На скандал были вынуждены были отреагировать в Министерстве образования. В заявлении МОН подчеркивается, что тема языка должна обсуждаться "исключительно с уважением и толерантностью". При этом отмечается, что "Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что важно для страны". Бильченко заявление Минобразования поздравила.
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