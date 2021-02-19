Участники акции призвали власти не останавливаться в политическом курсе и продолжить блокировать «пророссийские» СМИ.

Представители общественных патриотических сил провели на Банковой акцию в поддержку санкций против каналов Медведчука. Сегодня в Офисе президента проходит заседание Совета нацбезопасности.

Фото и видео с места происшествия опубликовала ГО Общество будущего.

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В акции приняли участие десяток граждан, с собой они принесли фирменный флаг "Правого сектора", а также плакаты с лозунгами: "Бизнес агрессора = погибшие украинцы", "Мураев – не наш", "Медведчук – это ФСБ" и др.

Военные и ветераны призвали власти не останавливаться в политическом курсе и продолжить блокировать "пророссийские СМИ".

"Эта война также гибридная. Она продолжается в мирных городах, продолжается с экранов телевизора. Российская пропаганда велась до недавнего времени очень широко. Три канала, слава богу, закрыли. Но эффект не столь велик, потому что почти вся эта аудитория перетекла на "НАШ". Поэтому мы требуем, чтобы и телеканал "НАШ", и другие СМИ, которые будут ретранслировать российскую пропаганду, были закрыты", – пояснил координатор "Союза ветеранов войны с Россией" Александр Войтко.

Протестующие призвали возбудить уголовные дела против российских агентов в Украине, в том числе и "всего состава ОПЗЖ в Верховной Раде".

Заседание СНБО 19 февраля: с чего все началось

Неделю назад президент Владимир Зеленский анонсировал заседание Совбеза, которое должно пройти на Банковой 19 февраля. Это произошло спустя 10 дней после предыдущего заседания СНБО, на котором было принято решение о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его активов. В том числе - трех телеканалов.

В ОП 12 февраля сообщили, что Зеленский поручил секретарю СНБО подготовить новое заседание.

По различным версиям СМИ и Телеграм-каналов, повестка дня может быть достаточно обширной. По некоторым сведениям, часть вопросов которые рассмотрят в закрытом режиме, будут касаться введения санкций непосредственно против кума Путина Виктора Медведчука. Речь идет о наложении санкций на работу компании "Прикарпатзападтранс", которая эксплуатирует связанный с Медведчуком участок нефтепровода "Самара-Западное направление".

Еще одной темой заседания может стать обострение ситуации на Донбассе. Об этом ранее сообщили несколько нардепов от правящей "Слуги народа".

Что было раньше

2 февраля СНБО принял решение о введении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne, ZIK. В тот же день Зеленский ввел в действие это решение.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины. Позже он добавил, что и против других телеканалов, в случае наличия доказательств работы на врага, будут введены санкции.

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Автор: УНИАН