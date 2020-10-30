С активистами проводят превентивную работу.

Столичные правоохранители усилили охрану правопорядка у здания Конституционного суда, где с самого утра собрались протестующие.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

В частности, полицейские проводят с митингующими превентивную работу по профилактике и недопущению совершения любых правонарушений.

Читайте такжеУчастники митинга возле КСУ пытаются попасть внутрь здания суда

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в выполнение ими служебных обязанностей. Подчеркиваем, полиция будет немедленно реагировать на любые проявления нарушения требований Закона и в пределах своей компетенции и служебных полномочий будет привлекать виновных лиц к административной или уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Что происходит под КСУ: видео

Под зданием Конституционного Суда Украины продолжается митинг граждан, которые возмущены его решением об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Протестующие забросали суд файерами, презервативами и дымовыми шашками.

В какой-то момент к ним вышел чиновник, однако диалога с ним не сложилось, поэтому активисты требуют от судей КСУ добровольно уйти в отставку.

Атака КСУ на антикоррупционные органы

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КСУ признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован