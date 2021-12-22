Министерство здравоохранения Украины организовало в киевском Инновационном парке UNIT.City Идеатон на тему "Создание биокластера для развития медицинских биотехнологий в Украине". В мероприятии приняли участие представители государственных органов, научных учреждений, стартапов в секторе биотехнологий, а также фармацевтических компаний, в частности "Дарницы", которая является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении.

О событии рассказали на официальном сайте "Дарницы".

Биокластеры – это группы медицинских и фармацевтических компаний, а также научных учреждений, взаимодействующих между собой с целью разработки и реализации биотехнологических инноваций. Такая практика успешно внедряется по всему миру.

Участники Идеатона обсуждали, что нужно сделать, чтобы такие биокластеры заработали в Украине, и по каким принципам должна осуществляться их деятельность. Благодаря видеосвязи к Идеатону присоединились специалисты из Эстонии, Греции и других стран, которые поделились собственным опытом организации биокластеров.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что изучение иностранного опыта – это важная веха в создании восприимчивых условий для исследований и инноваций на территории нашего государства.

"Мы хотим услышать, что нужно для развития биотехнологий и создать экосистему, благоприятную для инноваций, где можно протестировать научную идею, найти единомышленников, провести исследования, лабораторные эксперименты и, главное, вывести разработки на рынок, – подчеркнул Виктор Ляшко. – Биокластер сможет стать той площадкой для проведения исследований и испытаний, которой сейчас не хватает нашим ученым".

"Дарница" как авторитетный представитель фармацевтического рынка Украины выразила свою поддержку идее создания отечественных биокластеров.

"Мы надеемся, что это только первый шаг к успешному диалогу между государством, бизнесом и учеными. Бесспорно, в настоящее время еще существует много вопросов, требующих ответов, но инициатива очень перспективна", – считает операционный директор "Дарницы" Евгений Черкасс.

По данным справочника "Фармацевтика Украины 2021", именно фармацевтическая отрасль наиболее открыта к инновациям в стране. В 2020-м "Дарница" инвестировала в развитие 9,5 млн евро: 51% этих средств направили на модернизацию производства, 38% на новые продукты, а 11% на цифровую трансформацию.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года – лидер в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает в себя 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP. Продукция "Дарницы" экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании – семья Загорий.