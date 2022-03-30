Петер Сийярто не предоставил никаких доказательств своих слов.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в попытке повлиять на результаты парламентских выборов в стране, которые прошли в воскресенье.

Соответствующее заявление МИД сделал на своей официальной странице на Facebook.

По словам Сийярто, обвинение опирается на разговор Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и украинского посла в Венгрии. Якобы первый позвонил второму, чтобы "проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".

При этом Сийярто не объяснил, откуда он узнал содержание разговора между Кулебой и украинским послом. Более того, никаких доказательств МИД не предоставил — он обошелся исключительно словесным обвинением.

Напомним, в 2021 году в Венгрии возник скандал насчет применения властями шпионской программы Pegasus против оппозиционных политиков и журналистов. Причем правительство Орбана официально признало это.

Дмитрий Кулеба уже успел прокомментировать слова МИД Венгрии изданию "Европейская правда".

"В отличие от поведения Венгрии в Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, тем более накануне выборов. Досадно видеть, как ради краткосрочной предвыборной выгоды министр Сийярто готов придумывать чепуху и разрушать наши с ним отношения, которые мы так долго выстраивали", — сказал Кулеба.

МИД Украины добавил, что Сийярто стоит сказать, если орден от Лаврова ему дороже чем отношения с украинским министром.

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